Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı! İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...
Galatasaray'da Pulgar'ın beklenen etkiyi yapmaması, Fenerbahçe'de ise Sosa ve Luiz Gustavo'nun hesabının kesilmesi üzerine dinamik bir orta saha arayışına çıkan iki ezeli rakibin aynı futbolcuya talip olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe, son dönemin en çok konuşulan oyuncusu olan Arda Güler'le yeni sözleşme için harekete geçti. TRT Spor'un haberine göre; 18 yaşının alında olan bir futbolcularla en fazla 3 yıllık sözleşme imzalanabildiği için, Arda'nın kontratının da 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor.
Belindeki ağrılar nedeniyle özel bir tedavi uygulanan Mesut, son Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna da alınmamıştı. 33 yaşındaki futbolcu, çarşamba günkü idmanda tam anlamıyla şov yaptı. Mesut, çift kale maçta rakip takımın savunmasındaki takım arkadaşlarına zor anlar yaşattı. İzleyenlene resital sunan yıldız oyuncu, müthiş performansını iki şık golle süsledi.
G.SARAY VE F.BAHÇE TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA
Yeni sezonun güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe ile Galatasaray Matias Vecino için karşı karşıya geldi.