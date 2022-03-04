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GalatasarayPulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı! İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...
HaberlerGalatasaray Haberleri Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı! İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...
• 04 Mart 2022 - 08:04 • Son Güncelleme:

Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı! İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...

Galatasaray'da Pulgar'ın beklenen etkiyi yapmaması, Fenerbahçe'de ise Sosa ve Luiz Gustavo'nun hesabının kesilmesi üzerine dinamik bir orta saha arayışına çıkan iki ezeli rakibin aynı futbolcuya talip olduğu ortaya çıktı.

• 04 Mart 2022 - 08:04 • Son Güncelleme:
1Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...
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Fenerbahçe, son dönemin en çok konuşulan oyuncusu olan Arda Güler'le yeni sözleşme için harekete geçti. TRT Spor'un haberine göre; 18 yaşının alında olan bir futbolcularla en fazla 3 yıllık sözleşme imzalanabildiği için, Arda'nın kontratının da 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor.

2Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...

Sarı-lacivertlilerde, 1.5 yıl mevcut kontratı bulunan genç futbolcunun maaşında da bir miktar düzeltmeye gidilmesi planlanıyor.

3Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...

Genç oyuncu 18 yaşını doldurduğunda ise yeni kontratın 5 yıl olarak revize edilmesi düşünülüyor. Arda'nın ailesi de yeni sözleşmeye sıcak bakıyor. Takımdaki ortamdan ve deneyimli isimlerin kendisine yaklaşımından da memnun olan Arda da Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymek istiyor.

4Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...

Fenerbahçe, Kasımpaşa galibiyetinin ardından pazartesiyi izinli geçirmişti. Lider Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları dün yapılan antrenmanla başladı. Haftanın ilk çalışmasına Mesut Özil damgasını vurdu. Tecrübeli oyuncu, 19 Ocak'taki Altay maçından beri sahalardan uzak.

5Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...

Belindeki ağrılar nedeniyle özel bir tedavi uygulanan Mesut, son Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna da alınmamıştı. 33 yaşındaki futbolcu, çarşamba günkü idmanda tam anlamıyla şov yaptı. Mesut, çift kale maçta rakip takımın savunmasındaki takım arkadaşlarına zor anlar yaşattı. İzleyenlene resital sunan yıldız oyuncu, müthiş performansını iki şık golle süsledi.

6Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...

Mesut Özil ayrıca genç yetenek Arda Güler'le de yakından ilgilendi. Maç her durduğunda Arda'nın yanına giden Mesut, genç arkadaşına neler yapması gerektiğini anlattı.

7Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...

İsmail Kartal, Trabzonspor karşısında dünyaca ünlü yıldızı 11'de oynatmak istiyor. Tecrübeli oyuncunun kondisyon açığını hızla kapatması için ayrı bir idman programı da uygulayacağı öğrenildi. Trabzonspor maçında oynamayı çok isteyen Mesut Özil, takımının en önemli hücum silahı olacak.

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G.SARAY VE F.BAHÇE TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA

Yeni sezonun güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe ile Galatasaray Matias Vecino için karşı karşıya geldi.

9Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...

Galatasaray'ın daha önceden teklif yaptığı Inter'in Uruguaylı merkez orta saha oyuncusu Matias Vecino'ya Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu ve oyuncunun menajeri ile ön görüşme yaptığı iddia edildi.

10Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...

Haziran ayında sözleşmesi sona ereceği için bonservis bedeli olmayan Uruguaylı orta saha her iki kulüp için de son derece cazip hale geldi. Zira henüz 30 yaşında olan Matias Vecino 57 kez Uruguay Milli Takım forması giymiş son derece deneyimli bir oyuncu.

11Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...

Inter'in 2017 yılında Fiorentina'ya 24.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Vecino'ya başka kulüplerin de talip olduğu ancak hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncuya imza parası vermeye sıcak baktığı için diğer kulüplere göre daha avantajlı olduğu ifade ediliyor.

12Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...

Aynı zamanda İtalyan pasaportu da olan Vecino'nun güncel piyasa değerinin 6 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor. (Takvim)

13Pulgar olmadı Luiz Gustavo ve Sosa eşyalarını topladı İşte ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği orta saha...

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