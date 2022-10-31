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    EkonomiPromosyon ödemeleri yükseliyor! Emekliler dikkat, taban tutarları değişiyor
    HaberlerEkonomi Haberleri Promosyon ödemeleri yükseliyor! Emekliler dikkat, taban tutarları değişiyor
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    Promosyon ödemeleri yükseliyor! Emekliler dikkat, taban tutarları değişiyor

    Emekliye ve özel sektör çalışanına promosyon müjdesiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Özel sektör ve emekli promosyonunda bankalar arasındaki yarış gün geçtikçe kızışıyor. Bankalar yeni promosyon kararını art arda duyurdu. Öte yandan Milli Eğitim Banaklığı dün yaptığı duyuruyla promosyonu 3 bin TL'den 25 bin 500 TL'ye çıkarırken, milyonlarca emekli için de kritik viraja girildi. 19 banka tarafından emekliler için verilen promosyonlarda taban tutarları 1 Kasım Salı yarında itibaren yükseltilecek. Bankaların yeni kampanyalarını da duyurması bekleniyor.

    • 31 Ekim 2022 - 08:10 • Son Güncelleme:
    • 31 Ekim 2022 - 08:10 • Son Güncelleme:
    1Promosyon ödemeleri yükseliyor Emekliler dikkat, taban tutarları değişiyor

    Emeklilere verilen promosyon ödemeleri yükseliyor. Asgari ücret, EYT, sözleşmelilere kadro, memur ve emekli maaşlarına zam konularının gündemde olduğu dönemde promosyon ödemelerinde de kritik viraja girildi.

    2Promosyon ödemeleri yükseliyor Emekliler dikkat, taban tutarları değişiyor

    Milli Eğitim Bakanlığı, promosyon ödemelerini 8 kat fazla artırarak 25 bin 500'e yükseltirken, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yüzbinlerce çalışanı sevindirecek promosyon kararı verdi.

    3Promosyon ödemeleri yükseliyor Emekliler dikkat, taban tutarları değişiyor

    Tüm kamu kurumlarına örnek oluşturacak kararında KDK, “mevcut promosyon sözleşmelerini güncelleyin” tavsiyesinde bulundu. Bir güzel haber de emekliler için geldi.

    4Promosyon ödemeleri yükseliyor Emekliler dikkat, taban tutarları değişiyor

    Banka promosyonunda emekliler için taban tutarlar 1 Kasım'dan itibaren yükseltilecek ve bankalar yeni kampanyalarını açıklayacak. Peki yeni banka promosyonundan kimler nasıl yararlanacak? Banka promosyonları emekliler için kaç TL olcak? İşte tüm detaylar...

    5EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI YÜKSELİYOR

    EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI YÜKSELİYOR

    Milyonlarca emeklini yakından takip ettiği banka promosyonlarında yeni döneme giriliyor. SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

    6Promosyon ödemeleri yükseliyor Emekliler dikkat, taban tutarları değişiyor

    Buna göre emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

    73 YILLIK TAAHHÜT

    3 YILLIK TAAHHÜT

    SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.

    8EMEKLİ PROMOSYONU NASI YÜKSELTİLİR

    EMEKLİ PROMOSYONU NASI YÜKSELTİLİR?

    Aynı bankada devam edilecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.

    9MEB PROMOSYON TUTARINI 8 KAT ARTIRDI

    MEB PROMOSYON TUTARINI 8 KAT ARTIRDI

    Öte yandan bir güzel haber de Milli Eğitim Bakanlığı personeli için geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu banka promosyon sözleşmelerinin güncellenmesini tavsiye etti. MEB, güncellemeyle promosyonunu güncelledi.

    10Promosyon ödemeleri yükseliyor Emekliler dikkat, taban tutarları değişiyor

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin lira ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla güncellendi.

    1125 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

    25 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

    Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023'te süresi dolacak maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilaveyle revize edildi. Buna göre, daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

    1216 KASIMDA HESAPLARA YATIRILACAK

    16 KASIM'DA HESAPLARA YATIRILACAK

    Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre, banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022'de personelin maaş hesaplarına yatırılacak.