Prof. Dr. Naci Görür: 6 Şubat’ta olan depremler, 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti
Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, “6 Şubat'ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. Bir yerde bir deprem olursa, belirli bir zaman sonra aynı yerde, aynı büyüklükte deprem bir daha olur. Bu kaidedir, kuraldır” dedi.
Gıyasettin TETİK- Özcan ARGİN/ DİYARBAKIR, (DHA)
• 01 Şubat 2025 - 01:27 • Son Güncelleme:
Gıyasettin TETİK- Özcan ARGİN/ DİYARBAKIR, (DHA)
• 01 Şubat 2025 - 01:27 • Son Güncelleme: