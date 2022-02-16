Potasyum deposu, kalp dostu! Kemikler güçlendiriyor, İnme riskini azaltıyor

İçindeki vitamin ve mineraller haricinde muz özellikle çocuklar tarafından çok sevilen bir meyvedir. Potasyum denince akla gelen muz, aslında o kadar da çok potasyum barındırmıyor. Çarşıya pazara çıktığınızda potasyum açısından muzdan çok daha zengin meyveler var. İşte potasyum zengini meyveler...