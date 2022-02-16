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    SağlıkPotasyum deposu, kalp dostu! Kemikler güçlendiriyor, İnme riskini azaltıyor
    Haberler Sağlık Haberleri Potasyum deposu, kalp dostu! Kemikler güçlendiriyor, İnme riskini azaltıyor
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    Potasyum deposu, kalp dostu! Kemikler güçlendiriyor, İnme riskini azaltıyor

    Kalp sağlığını koruyarak kalp krizini önlüyor, vücudun farklı bölgelerindeki krampları önlüyor. İnme riskini önemli oranda azaltıyor, tansiyonu düşürüyor. Osteoporoza karşı vücudu koruma altına alıyor, sağlıklı büyüme ile gelişimi destekliyor. Bağışıklık sistemine önemli bir katkı sağlıyor, kemikleri güçlendiriyor. Tam bir folat, lif, protein ve A, C ve K vitamini deposudur, günlük potasyum ihtiyacının yüzde 16'sını karşılar.

    • 16 Şubat 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:
    • 16 Şubat 2022 - 10:28 • Son Güncelleme:
    1Potasyum deposu, kalp dostu Kemikler güçlendiriyor, İnme riskini azaltıyor

    İçindeki vitamin ve mineraller haricinde muz özellikle çocuklar tarafından çok sevilen bir meyvedir. Potasyum denince akla gelen muz, aslında o kadar da çok potasyum barındırmıyor. Çarşıya pazara çıktığınızda potasyum açısından muzdan çok daha zengin meyveler var. İşte potasyum zengini meyveler...

    2Potasyum deposu, kalp dostu Kemikler güçlendiriyor, İnme riskini azaltıyor

    Potasyum, vücudunuzun normal kan basıncını koruması, besin maddelerini hücrelerinize taşıması ve sağlıklı sinir ve kas fonksiyonunu desteklemesi için ihtiyaç duyduğu hayati bir mineral ve elektrolittir. Vücudumuz potasyum üretemez. Bu nedenle vücudunuzun düzgün ve sağlıklı beslenmesi için günlük olarak potasyum ihtiyacını karşılamalısınız. Bununla birlikte, çoğu insan günlük potasyum ihtiyacını giderecek meyve ve sebzelerden yemez.

    3MUZ, POTASYUM DEPOSU MU

    MUZ, POTASYUM DEPOSU MU?

    Orta boy bir muz, bu mineral için günlük değerin yaklaşık %9'unu içerdiğinden, çoğu insan potasyum alımını artırmak için muz yer. Muzlar tek iyi potasyum kaynağı değildir. İşte bir muzdan daha fazla potasyum içeren meyveler...

    4NAR

    NAR

    Nar, potasyum için günlük ihtiyacın %14'ünün yanı sıra önemli miktarda folat, lif, protein ve C ve K vitamini deposudur.

    5PANCAR

    PANCAR

    Pancar, haşlanmış fincan başına potasyum için günlük değerin %11'ini sağlar. Aynı zamanda iyi bir folat kaynağıdır ve kalp sağlığını desteklediği gösterilen nitratları içerir.

    6KURU KAYISI

    KURU KAYISI

    Kuru kayısı, potasyum takviyesi için muzlara harika bir alternatiftir. Sadece yarım fincan günlük ihtiyacın %16'sını karşılar. Ayrıca lif ve A ve E vitaminlerini içerir.

    7PATATES

    PATATES

    Patates, birçok ülkede temel gıda olmaya devam eden nişastalı bir kök sebzedir. Potasyum açısından zengin olan patates günlük ihtiyacın %12’sini karşılar.

    8BALKABAĞI

    BALKABAĞI

    Balkabağı teknik olarak bir meyve olsa da kök sebzeler gibi pişirilerek tüketilir. Balkabağı, tek bir kapta (205 gram) günlük ihtiyacın %12'sine sahip harika bir potasyum kaynağıdır.

    9DOMATES SALÇASI

    DOMATES SALÇASI

    Domates salçası sadece yemeğinizin tadını zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda bol miktarda potasyum sağlar. Sadece 3 yemek kaşığı (50 gram) günlük potasyum ihtiyacının %10'unu karşılar.

    10BAKLAGİLLER

    BAKLAGİLLER

    Mercimek, nohut, soya fasulyesi ve yer fıstığı gibi baklagiller potasyum açısından zengindir. Onları yemeden önce ıslatmak mineral emilimini artırabilir.

    11KURU FASULYE

    KURU FASULYE

    Sadece 1 fincan (179 gram) beyaz fasulye, bir muzdan iki kat daha fazla potasyum içerir ve günlük ihtiyacın yüzde 21’ini karşılar. Fasulye müthiş bir potasyum kaynağıdır. Beyaz fasulye, siyah fasulyeden daha fazla potasyum içerse de ikisi de bu minerali diyetinize eklemenin lezzetli yollarıdır.

    12HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

    HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

    Hindistan cevizi suyu sadece harika bir nemlendirici içecek değil, aynı zamanda sadece 1 bardakta (240 mL) günlük ihtiyacın %13'ünü içeren mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Aynı zamanda iyi bir magnezyum, sodyum ve manganez kaynağıdır.

    13KARPUZ

    KARPUZ

    7’den 70’e herkesin bayılarak yediği karpuzun iki diliminde günlük potasyum ihtiyacının yüzde 14’ü saklıdır. Aynı zamanda vitamin ve mineral deposudur.

    14ISPANAK

    ISPANAK

    1 kâse taze ıspanak yemeğinde günlük potasyum ihtiyacının yüzde 12’si vardı. Ispanak ayrıca folat, magnezyum ve A ve K vitaminlerini barındırır.

    15TATLI PATATES

    TATLI PATATES

    1 fincan tatlı patates püresinde günlük potasyum ihtiyacının %16'sı ile birlikte biraz protein, lif ve A vitamini içerir.

    16AVOKADO

    AVOKADO

    Avokado günlük potasyum ihtiyacınızın yaklaşık %15'ini sağlar. Ayrıca K vitamini ve folat açısından da zengindir.

    17POTASYUMUN FAYDALARI NELERDİR

    POTASYUMUN FAYDALARI NELERDİR?

    Çok önemli faydaları ile potasyum mutlaka vücutta dengeli şekilde yer alması gereken önemli minerallerden biridir.

    - Kalp sağlığını önemli oranda korur ve kalp krizini önler.

    - Vücudun farklı bölgelerindeki krampları önler.

    - İnme riskini önemli oranda azaltır.

    - Tansiyonu düşürür ve aynı zamanda dengeler.

    - Osteoporoza karşı vücudu koruma altına alır.

    - Sağlıklı büyüme ile gelişimi destekler.

    - Bağışıklık sistemine önemli bir katkı sağlar ve dış etmenlere karşı korur.

    - Kemikleri destekler ve aynı zamanda güçlendirir. (Mynet-Milliyet)

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