Potasyum deposu, kalp dostu! Kemikler güçlendiriyor, İnme riskini azaltıyor
Kalp sağlığını koruyarak kalp krizini önlüyor, vücudun farklı bölgelerindeki krampları önlüyor. İnme riskini önemli oranda azaltıyor, tansiyonu düşürüyor. Osteoporoza karşı vücudu koruma altına alıyor, sağlıklı büyüme ile gelişimi destekliyor. Bağışıklık sistemine önemli bir katkı sağlıyor, kemikleri güçlendiriyor. Tam bir folat, lif, protein ve A, C ve K vitamini deposudur, günlük potasyum ihtiyacının yüzde 16'sını karşılar.
Potasyum, vücudunuzun normal kan basıncını koruması, besin maddelerini hücrelerinize taşıması ve sağlıklı sinir ve kas fonksiyonunu desteklemesi için ihtiyaç duyduğu hayati bir mineral ve elektrolittir. Vücudumuz potasyum üretemez. Bu nedenle vücudunuzun düzgün ve sağlıklı beslenmesi için günlük olarak potasyum ihtiyacını karşılamalısınız. Bununla birlikte, çoğu insan günlük potasyum ihtiyacını giderecek meyve ve sebzelerden yemez.
MUZ, POTASYUM DEPOSU MU?
Orta boy bir muz, bu mineral için günlük değerin yaklaşık %9'unu içerdiğinden, çoğu insan potasyum alımını artırmak için muz yer. Muzlar tek iyi potasyum kaynağı değildir. İşte bir muzdan daha fazla potasyum içeren meyveler...
NAR
Nar, potasyum için günlük ihtiyacın %14'ünün yanı sıra önemli miktarda folat, lif, protein ve C ve K vitamini deposudur.
PANCAR
Pancar, haşlanmış fincan başına potasyum için günlük değerin %11'ini sağlar. Aynı zamanda iyi bir folat kaynağıdır ve kalp sağlığını desteklediği gösterilen nitratları içerir.
KURU KAYISI
Kuru kayısı, potasyum takviyesi için muzlara harika bir alternatiftir. Sadece yarım fincan günlük ihtiyacın %16'sını karşılar. Ayrıca lif ve A ve E vitaminlerini içerir.
PATATES
Patates, birçok ülkede temel gıda olmaya devam eden nişastalı bir kök sebzedir. Potasyum açısından zengin olan patates günlük ihtiyacın %12’sini karşılar.
BALKABAĞI
Balkabağı teknik olarak bir meyve olsa da kök sebzeler gibi pişirilerek tüketilir. Balkabağı, tek bir kapta (205 gram) günlük ihtiyacın %12'sine sahip harika bir potasyum kaynağıdır.
DOMATES SALÇASI
Domates salçası sadece yemeğinizin tadını zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda bol miktarda potasyum sağlar. Sadece 3 yemek kaşığı (50 gram) günlük potasyum ihtiyacının %10'unu karşılar.
BAKLAGİLLER
Mercimek, nohut, soya fasulyesi ve yer fıstığı gibi baklagiller potasyum açısından zengindir. Onları yemeden önce ıslatmak mineral emilimini artırabilir.
KURU FASULYE
Sadece 1 fincan (179 gram) beyaz fasulye, bir muzdan iki kat daha fazla potasyum içerir ve günlük ihtiyacın yüzde 21’ini karşılar. Fasulye müthiş bir potasyum kaynağıdır. Beyaz fasulye, siyah fasulyeden daha fazla potasyum içerse de ikisi de bu minerali diyetinize eklemenin lezzetli yollarıdır.
HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU
Hindistan cevizi suyu sadece harika bir nemlendirici içecek değil, aynı zamanda sadece 1 bardakta (240 mL) günlük ihtiyacın %13'ünü içeren mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Aynı zamanda iyi bir magnezyum, sodyum ve manganez kaynağıdır.
KARPUZ
7’den 70’e herkesin bayılarak yediği karpuzun iki diliminde günlük potasyum ihtiyacının yüzde 14’ü saklıdır. Aynı zamanda vitamin ve mineral deposudur.
ISPANAK
1 kâse taze ıspanak yemeğinde günlük potasyum ihtiyacının yüzde 12’si vardı. Ispanak ayrıca folat, magnezyum ve A ve K vitaminlerini barındırır.
TATLI PATATES
1 fincan tatlı patates püresinde günlük potasyum ihtiyacının %16'sı ile birlikte biraz protein, lif ve A vitamini içerir.
AVOKADO
Avokado günlük potasyum ihtiyacınızın yaklaşık %15'ini sağlar. Ayrıca K vitamini ve folat açısından da zengindir.
POTASYUMUN FAYDALARI NELERDİR?
Çok önemli faydaları ile potasyum mutlaka vücutta dengeli şekilde yer alması gereken önemli minerallerden biridir.
- Kalp sağlığını önemli oranda korur ve kalp krizini önler.
- Vücudun farklı bölgelerindeki krampları önler.
- İnme riskini önemli oranda azaltır.
- Tansiyonu düşürür ve aynı zamanda dengeler.
- Osteoporoza karşı vücudu koruma altına alır.
- Sağlıklı büyüme ile gelişimi destekler.
- Bağışıklık sistemine önemli bir katkı sağlar ve dış etmenlere karşı korur.
- Kemikleri destekler ve aynı zamanda güçlendirir. (Mynet-Milliyet)