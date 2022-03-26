Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımı'nda kriz! 2 futbolcudan Kuntz'a 'bu sistemde oynanmaz' tepkisi

Burak Yılmaz, milli takımı bıraktığını açıkladı... Keşke kendi adına, milli takım adına daha iyi bir veda maçı olsaydı... Ancak kaçan penaltı için yıkılmasına gerek yok... Kendi adıma söyleyeyim; Dünya kupalarında önce penaltıyı, sonra dünya şampiyonluğunu kaçıran futbolcular ve takımlar gördüm... Burak Yılmaz, bu ülkenin tam 15 yıldır “gol hamallığını“ yüklendi... Kolay iş değil... Sorgulamamız gereken; bu son 15 yılda biz niye ikinci bir Burak Yılmaz yetiştiremedik...