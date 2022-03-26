Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımı'nda kriz! 2 futbolcudan Kuntz'a 'bu sistemde oynanmaz' tepkisi
Kritik Portekiz maçı öncesi ilk 11 ve oynayacağı sistemi kafasında belirleyen Stefan Kuntz'a bazı yıldızlardan tepki geldiği öğrenildi. 3'lü defansın risk olduğunu söyleyen iki futbolcunun düşüncelerini Alman hocayla paylaştığı ifade edilirken, Kuntz'un bu eleştirilere karşılık 'sorumluluk bende' yanıtı verdiği bildirildi.
Portekiz’e 3-1 yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran A Milli Futbol Takımı’nda, bazı futbolcuların faturayı sisteme kestiği öğrenildi.
Teknik Direktör Stephan Kuntz’un kamp boyunca denediği üçlü savunmanın sıkıntılarını günlerce dile getirmeye çalışan başta Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder olmak üzere takımın tecrübeli isimlerinin, “Hocam üçlü sisteme karşı değiliz ama bu sistemden dolayı kadrodaki tercihler ve farklılıklar Portekiz maçı öncesi büyük risk” dediği ortaya çıkarken Alman hocanın her defasında “sorumluluk bana ait” karşılığını verdiği ortaya çıktı.
Milli takımın en tecrübeli isimlerinin her toplantıda vurgulamaya çalıştığı, hatta zaman zaman sert tartışmaların bile yaşandığı sistem krizine Kuntz’un, “Portekiz’i geçmenin başka bir çaresi yok. Üçlü savunmalar karşısında sıkıntı yaşayan bir takıma karşı oynayacağız. Ne yaptığımın farkındayım. Yeter ki sizler de sahada elinizden geleni yapmaya çalışın” savunmasını yaptığı öğrenildi.
Bu durumdan takımın geneli memnun olmasa da sahaya çıkarak ellerinden geleni yapmaya çalışan futbolcuların maçtan sonra kendi aralarında toplantı yaptıkları ve “İlk yarıda skor 2-0’a gelince maç zaten sıkıntıya girdi. İkinci yarı döndürebilirdik, şans da ayağımıza geldi ama olmadı” şeklinde konuştukları da öğrenildi.
Türkiye’nin, Portekiz ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla millî takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, dün sabah A Millî Takımımızın Porto’daki kampından ayrıldı. Tecrübeli futbolcu, kamptan ayrılışı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve teknik ekip üyeleri, takım arkadaşları ve personelle vedalaştı.
Burak Yılmaz, milli takımı bıraktığını açıkladı... Keşke kendi adına, milli takım adına daha iyi bir veda maçı olsaydı... Ancak kaçan penaltı için yıkılmasına gerek yok... Kendi adıma söyleyeyim; Dünya kupalarında önce penaltıyı, sonra dünya şampiyonluğunu kaçıran futbolcular ve takımlar gördüm... Burak Yılmaz, bu ülkenin tam 15 yıldır “gol hamallığını“ yüklendi... Kolay iş değil... Sorgulamamız gereken; bu son 15 yılda biz niye ikinci bir Burak Yılmaz yetiştiremedik...
Kalecimiz Avrupa’nın radarında... Stoperlerimizden ikisi İngiltere Premier Ligi’nde, diğeri İtalya Ligi’nde forma giyiyor... Sağ bek Zeki, Fransa Ligi’nde banko ilk onbirde... Hakan Çalhanoğlu, İtalya Ligi’nin en iyi orta saha oyuncusu... Orkun Kökçü, Hollanda’da öyle... Yusuf Yazıcı, Rusya’da harikalar yaratıyor... Burak Yılmaz, Fransa’da gece gündüz gol atıyor... Kerem Türkiye’de ama Barcelona dahil herkesin takibinde... Ve biz bu takımla iş yapamıyoruz... Niye?
A Milli Takım hocası Kuntz ilk yarıda “berbat“ , ikinci yarıda “eh işte“ oynadığımız Portekiz maçından sonra gurur duyduğunu söyledi... İnanamadım... Kuntz’un “gurur duyduğu“ ikinci yarıda bizim biri gol, biri penaltı üç, Portekiz’in tam 8 pozisyonu var...Üstelik uzatma dakikalarında bir gol attılar, bir şutları direkte patladı... Kuntz bu futboldan gurur duyuyorsa, biz yandık demektir...