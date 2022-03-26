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FutbolPortekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımı'nda kriz! 2 futbolcudan Kuntz'a 'bu sistemde oynanmaz' tepkisi
HaberlerFutbol Haberleri Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımı'nda kriz! 2 futbolcudan Kuntz'a 'bu sistemde oynanmaz' tepkisi
• 26 Mart 2022 - 07:56 • Son Güncelleme:

Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımı'nda kriz! 2 futbolcudan Kuntz'a 'bu sistemde oynanmaz' tepkisi

Kritik Portekiz maçı öncesi ilk 11 ve oynayacağı sistemi kafasında belirleyen Stefan Kuntz'a bazı yıldızlardan tepki geldiği öğrenildi. 3'lü defansın risk olduğunu söyleyen iki futbolcunun düşüncelerini Alman hocayla paylaştığı ifade edilirken, Kuntz'un bu eleştirilere karşılık 'sorumluluk bende' yanıtı verdiği bildirildi.

• 26 Mart 2022 - 07:56 • Son Güncelleme:
1Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımında kriz 2 futbolcudan Kuntza bu sistemde oynanmaz tepkisi
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Portekiz’e 3-1 yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran A Milli Futbol Takımı’nda, bazı futbolcuların faturayı sisteme kestiği öğrenildi.

2Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımında kriz 2 futbolcudan Kuntza bu sistemde oynanmaz tepkisi

Teknik Direktör Stephan Kuntz’un kamp boyunca denediği üçlü savunmanın sıkıntılarını günlerce dile getirmeye çalışan başta Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder olmak üzere takımın tecrübeli isimlerinin, “Hocam üçlü sisteme karşı değiliz ama bu sistemden dolayı kadrodaki tercihler ve farklılıklar Portekiz maçı öncesi büyük risk” dediği ortaya çıkarken Alman hocanın her defasında “sorumluluk bana ait” karşılığını verdiği ortaya çıktı.

3Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımında kriz 2 futbolcudan Kuntza bu sistemde oynanmaz tepkisi

Milli takımın en tecrübeli isimlerinin her toplantıda vurgulamaya çalıştığı, hatta zaman zaman sert tartışmaların bile yaşandığı sistem krizine Kuntz’un, “Portekiz’i geçmenin başka bir çaresi yok. Üçlü savunmalar karşısında sıkıntı yaşayan bir takıma karşı oynayacağız. Ne yaptığımın farkındayım. Yeter ki sizler de sahada elinizden geleni yapmaya çalışın” savunmasını yaptığı öğrenildi.

4Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımında kriz 2 futbolcudan Kuntza bu sistemde oynanmaz tepkisi

Milli takım kaptanlarının ise “Tamam hoca sensin. Ama bu bir final maçı. Risk almak yerine daha garanti oynamak doğru tercih olmaz mı? Bu sistemin aksaklıklarını sahada ciddi şekilde yaşayabiliriz” ifadelerini kullandıkları bildirildi.

5Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımında kriz 2 futbolcudan Kuntza bu sistemde oynanmaz tepkisi

Bu durumdan takımın geneli memnun olmasa da sahaya çıkarak ellerinden geleni yapmaya çalışan futbolcuların maçtan sonra kendi aralarında toplantı yaptıkları ve “İlk yarıda skor 2-0’a gelince maç zaten sıkıntıya girdi. İkinci yarı döndürebilirdik, şans da ayağımıza geldi ama olmadı” şeklinde konuştukları da öğrenildi.

6Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımında kriz 2 futbolcudan Kuntza bu sistemde oynanmaz tepkisi

Türkiye’nin, Portekiz ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla millî takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, dün sabah A Millî Takımımızın Porto’daki kampından ayrıldı. Tecrübeli futbolcu, kamptan ayrılışı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve teknik ekip üyeleri, takım arkadaşları ve personelle vedalaştı.

7Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımında kriz 2 futbolcudan Kuntza bu sistemde oynanmaz tepkisi

Burak, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada A Millî Takım’ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemdeki UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024 Elemeleri’nde kendilerine başarılar diledi.

8Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımında kriz 2 futbolcudan Kuntza bu sistemde oynanmaz tepkisi

Milliyet Gazetesinin duayen yazarı Şansal Büyüka, A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası şansını yitirdiği karşılaşmayı ve sonrasında yaşananları değerlendirdi.

9Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımında kriz 2 futbolcudan Kuntza bu sistemde oynanmaz tepkisi

Burak Yılmaz, milli takımı bıraktığını açıkladı... Keşke kendi adına, milli takım adına daha iyi bir veda maçı olsaydı... Ancak kaçan penaltı için yıkılmasına gerek yok... Kendi adıma söyleyeyim; Dünya kupalarında önce penaltıyı, sonra dünya şampiyonluğunu kaçıran futbolcular ve takımlar gördüm... Burak Yılmaz, bu ülkenin tam 15 yıldır “gol hamallığını“ yüklendi... Kolay iş değil... Sorgulamamız gereken; bu son 15 yılda biz niye ikinci bir Burak Yılmaz yetiştiremedik...

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Kalecimiz Avrupa’nın radarında... Stoperlerimizden ikisi İngiltere Premier Ligi’nde, diğeri İtalya Ligi’nde forma giyiyor... Sağ bek Zeki, Fransa Ligi’nde banko ilk onbirde... Hakan Çalhanoğlu, İtalya Ligi’nin en iyi orta saha oyuncusu... Orkun Kökçü, Hollanda’da öyle... Yusuf Yazıcı, Rusya’da harikalar yaratıyor... Burak Yılmaz, Fransa’da gece gündüz gol atıyor... Kerem Türkiye’de ama Barcelona dahil herkesin takibinde... Ve biz bu takımla iş yapamıyoruz... Niye?

11Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımında kriz 2 futbolcudan Kuntza bu sistemde oynanmaz tepkisi

A Milli Takım hocası Kuntz ilk yarıda “berbat“ , ikinci yarıda “eh işte“ oynadığımız Portekiz maçından sonra gurur duyduğunu söyledi... İnanamadım... Kuntz’un “gurur duyduğu“ ikinci yarıda bizim biri gol, biri penaltı üç, Portekiz’in tam 8 pozisyonu var...Üstelik uzatma dakikalarında bir gol attılar, bir şutları direkte patladı... Kuntz bu futboldan gurur duyuyorsa, biz yandık demektir...

12Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımında kriz 2 futbolcudan Kuntza bu sistemde oynanmaz tepkisi

A Milli Takım’ın yeni umudu Kerem Aktürkoğlu maç sonrası “Türk halkından özür diliyoruz“ dedi... Özür dileyecek ne var Kerem... Utanılacak bir şey yapmadık... Sadece kötü oynadık ve kaybettik...

13Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımında kriz 2 futbolcudan Kuntza bu sistemde oynanmaz tepkisi

Kuzey Makedonya, son Dünya Şampiyonu İtalya‘yı deplasmanda oynayıp yeniyor ve eliyorsa, biz derin kriz içinde olan, Cristiano Ronaldo’su dökülen, çok eksik oynayan Portekiz takımını niye yenip eleyemiyoruz?

14Portekiz maçı öncesi Türkiye Milli Takımında kriz 2 futbolcudan Kuntza bu sistemde oynanmaz tepkisi

 

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