Polis yakalayınca tehditler savurdu: Derdinizi sayın valime anlatırsınız!

“Terörist yakalasan bu muameleyi yapmazsın”

Polise güçlük çıkaran alkollü sürücü, memurlara karşı da olmayacak sözler sarf etti. Polis ekiplerinin görevini yapmasına tepki gösteren alkollü sürücü S.A., “Ne yaptık abi? Özür dilerim, terörist yakalasan bu muameleyi yapmazsın komiserimi özür dilerim. Ben sakinim, olabilir. Ben bir insana zarar vermedim, bir şey yapmadım” dedi. Ardından ısrarla arabayı kullanmadığını iddia eden alkollü sürücü kendi senaryosunu kendi yazıp polis memurlarına böyle okudu; “Ben arabayı kullanmıyorum. Kardeşim, arabayı ben kullanmıyorum. Ben gideceğim, beni durdurabileceğin bir kavram yok. Araç benim üzerime, adam alkollü kaçmış. Benim suç unsuru bir kavramım yok. Beni burada durduramazsın. Bu arkadaş arabayı vurdu, kaçtı gitti buradan. Ben burada kaldım. Ben bu arabayı kullanmıyordum. Birbirimizi yormayalım.”