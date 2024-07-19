Polat çiftinin davasında 909 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı: Raporda dikkat çeken sabun detayı

DİKKAT ÇEKEN SABUN DETAYI

Bir sabun hikayesi var. Dilan Polat'ın reklamını yaptığı bir sabunu vardı. Sabun hikayesi de MASAK raporunda; Mersin'de bir vatandaş binlerce sabun siparişi veriyor. Ama yapılan araştırmalarda bu vatandaşın herhangi bir ticari faaliyetinin olduğuna yönelik bir tespit de yok. Susurluk Devlet Hastanesi'nin kantinine binlerce sabun sipariş ediliyor. Ticari faaliyeti olmayan kişilerden siparişler verildiği MASAK raporunda.4 Eylül'de hakim karşısına çıkacaklar."