Polat çiftinin davasında 909 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı: Raporda dikkat çeken sabun detayı
MASAK Polatlara ilişkin 909 sayfalık ilişkin bir rapor hazırladı. 8 ayda hazırlanan raporda şaşırtıcı detaylar yer aldı. Detayları canlı yayında aktaran CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, "Aslında bu raporda fatura tamamen Engin Polat'a kesilmiş diyebiliriz. MASAK ön raporunda her ne kadar Dilan Polat adına şirketler olsa da tüm şirketlerin mali hesapları tüm ticari faaliyetleri Engin Polat gerçekleştirmiştir diyor" dedi. Öte yandan Tokaz, "Ticari faaliyeti olmayan pek çok kişi tarafından Dilan Polat'ın sabunlarından binlerce adet siparişler verildiği MASAK raporunda yer alıyor" dedi. İşte rapordan detaylar...
• 19 Temmuz 2024 - 12:04 • Son Güncelleme:
• 19 Temmuz 2024 - 12:04 • Son Güncelleme: