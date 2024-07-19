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GündemPolat çiftinin davasında 909 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı: Raporda dikkat çeken sabun detayı
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Polat çiftinin davasında 909 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı: Raporda dikkat çeken sabun detayı

MASAK Polatlara ilişkin 909 sayfalık ilişkin bir rapor hazırladı. 8 ayda hazırlanan raporda şaşırtıcı detaylar yer aldı. Detayları canlı yayında aktaran CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, "Aslında bu raporda fatura tamamen Engin Polat'a kesilmiş diyebiliriz. MASAK ön raporunda her ne kadar Dilan Polat adına şirketler olsa da tüm şirketlerin mali hesapları tüm ticari faaliyetleri Engin Polat gerçekleştirmiştir diyor" dedi. Öte yandan Tokaz, "Ticari faaliyeti olmayan pek çok kişi tarafından Dilan Polat'ın sabunlarından binlerce adet siparişler verildiği MASAK raporunda yer alıyor" dedi. İşte rapordan detaylar...

• 19 Temmuz 2024 - 12:04 • Son Güncelleme:
• 19 Temmuz 2024 - 12:04 • Son Güncelleme:
1Polat çiftinin davasında 909 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı: Raporda dikkat çeken sabun detayı

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, canlı yayında şu bilgileri aktardı:"Bizim aylardır konuştuğumuz yine MASAK'ın ön raporunda belirtmiş olduğu kara para aklama şüphesinin bulunduğu, MASAK'ın yazmış olduğu son rapor ön raporla tamamen alakasız bir rapor. Örgütün olmadığı, kara paranın olmadığı, hiçbir şekilde vergi suçu dışında Polat ailesine yönelik aktif edilmediği bir rapor.

2Polat çiftinin davasında 909 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı: Raporda dikkat çeken sabun detayı

Aslında bu raporda fatura tamamen Engin Polat'a kesilmiş diyebiliriz. MASAK ön raporunda her ne kadar Dilan Polat adına şirketler olsa da tüm şirketlerin mali hesapları tüm ticari faaliyetleri Engin Polat gerçekleştirmiştir diyor.

3Polat çiftinin davasında 909 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı: Raporda dikkat çeken sabun detayı

Dilan Polat'ın bu soruşturmada kara para iddialarında da, vergi suçlarında da hiçbir şekilde herhangi bir eyleminin bulunmadığı raporda ifade ediliyor. Dilan Polat'ın bahis sitesi üyeliği yok.

4DİLAN POLAT SERBEST KALABİLİR

DİLAN POLAT SERBEST KALABİLİR

Soruşturma devam ediyor ancak rapora bakıldığında Dilan Polat açısından tahliyesine engel bir durumun olmadığı anlaşılıyor. MASAK, raporda diyor ki Dilan Polat'ın bir eylemi bulunamamıştır. Dilan Polat'ın tahliyesi çok da şaşırtıcı olmayabilir.

5Polat çiftinin davasında 909 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı: Raporda dikkat çeken sabun detayı

Detaylardan da bahsetmek isterim; Engin Polat'a suç olarak atfedilen yasal defterlere kaydedilmeyen birtakım işlemlerin olduğu. Polatlara ait estetik güzellik merkezleri var. Bu estetik işlemlerden kişilerden paralar alınıyor ancak bunlar vergi defterlerine kaydettirilmiyor. 

6Polat çiftinin davasında 909 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı: Raporda dikkat çeken sabun detayı

MASAK, somut olayda sadece vergi suçu olduğunu ifade ediyor. Dilan Polat'ın yasal olarak tutukluluk süresi dolmuştu. Sağlık sorunlarının uygun olmadığı da avukatları tarafından dilekçe olarak gönderildi.

7Polat çiftinin davasında 909 sayfalık MASAK raporu ortaya çıktı: Raporda dikkat çeken sabun detayı

Hala soru işaretleri var. MASAK raporu şunun sonucunu vermiyor. Sadece vergi suçunu işlemişler diyor ama 'Neden her aile üyesinin üzerinde onlarca şirket var?', 'O şirketler hangi amaçla ve neden kuruldu?'. Hala bu soruların cevabı yok.

8DİKKAT ÇEKEN SABUN DETAYI

DİKKAT ÇEKEN SABUN DETAYI

Bir sabun hikayesi var. Dilan Polat'ın reklamını yaptığı bir sabunu vardı. Sabun hikayesi de MASAK raporunda; Mersin'de bir vatandaş binlerce sabun siparişi veriyor. Ama yapılan araştırmalarda bu vatandaşın herhangi bir ticari faaliyetinin olduğuna yönelik bir tespit de yok. Susurluk Devlet Hastanesi'nin kantinine binlerce sabun sipariş ediliyor. Ticari faaliyeti olmayan kişilerden siparişler verildiği MASAK raporunda.4 Eylül'de hakim karşısına çıkacaklar."