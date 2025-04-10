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GündemPişmiş dönere ilave ediyorlar! Farkında olmadan tüketiliyor: Uzmandan uyarı geldi
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Pişmiş dönere ilave ediyorlar! Farkında olmadan tüketiliyor: Uzmandan uyarı geldi

Son günlerde yaşanan tavuk zehirlenmeleri vatandaşı da korkuttu. Kocaeli'de 648 kişi tavuk dönerden zehirlenirken, dönercinin kendini savunması pes dedirtmişti. Son olarak pişmiş dönere ilave edilen çiğ tavuk haberi pes dedirtti. Peki tavuk nasıl ölüme götürüyor? Tüketirken neye dikkat edilmeli?

• 10 Nisan 2025 - 07:42 • Son Güncelleme:
• 10 Nisan 2025 - 07:42 • Son Güncelleme:
1Pişmiş dönere ilave ediyorlar Farkında olmadan tüketiliyor: Uzmandan uyarı geldi

Tavuk ürünlerinde yaşanan peş peşe zehirlenme vakaları ve hatta ölümler vatandaşları tedirgin etti. Kocaeli’nde bir tavuk dönercide 648 kişi zehirlenirken, işletme ortağının da ifadesi ortaya çıktı.

2PİŞMİŞ TAVUK ÖLÜME GÖTÜRDÜ

PİŞMİŞ TAVUK ÖLÜME GÖTÜRDÜ



Milliyet'te yer alan habere göre Şüphelilerden K.Y. (36) "Zehirlenme vakalarının neden meydana geldiğini bilmiyorum" derken, E.T.’nin (35) ise "Uzun yıllardır sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim sosum, bu sektöre farklı bir lezzet getirmiştir" dediği öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Denizli’de bir kişi kızarmış tavuktan zehirlenerek yaşamını yitirmişti. Otopsi raporu kadının tavuk zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini doğruladı.

3‘SON 1 YILDA GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTEDE DÜŞÜŞ VAR’

‘SON 1 YILDA GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTEDE DÜŞÜŞ VAR’



Hemen hemen her sokakta, köşe başlarında, tavuk dönerciler ve kızarmış tavuk satan işletmeler bulunuyor. Vatandaş bazen fiyatını uygun buluyor, hangi koşullarda getirilip pişirildiğini bilmeden tüketiyor. Peki tavuk ürünleri nasıl ölüme götürüyor? Vatandaş tüketirken nelere dikkat etmeli? Şüpheli bir durumda nereye şikayet edilebilir?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma’nın açıklamaları şu şekilde: “Son 1 senedir gıda üretiminde ve restoran hizmetlerinde gıda güvenliği ve kalite anlamında düşüş var.

4‘KONTROL YOKSA ZEHİRLENME ÇIKAR’

‘KONTROL YOKSA ZEHİRLENME ÇIKAR’



Bir et veya tavuk ürününün güvenilir bir şekilde tüketicinin tabağına gelmesi için ham madde kabulünden, soğuk hava dolaplarının kontrolüne, içerideki hijyene, personelin el temizliğine, alet-ekipman, tabak-çanak temizliğine kadar her aşamada kritik noktalarda kontroller gereklidir. Bu kontrolleri yapmayan çalışanlar bu sahada olursa gıda zehirlenmeleri çıkar.

‘TAVUK GIDA ZEHİRLENMESİNDE YÜKSEK RİSKLİ ÜRÜN’

Yakın zamanda bir kumpir zehirlenmesi olmuştu, sonra da Kocaeli’nde tavuk zehirlenmesi... Tavuk gıda zehirlenmesinde yüksek riskli bir üründür. Derisi et kısmından daha risklidir. Kümes hayvanlarının bağırsak florasında yaşayan salmonella bakterisi var. Kesimhane koşullarında hijyenik ortam yoksa, gıda güvenliği koşullarına uyulmuyorsa tavuğun bağırsağındaki bakteri deriye bulaşır. Bulaştığı zamam çok yüksek miktarda üreme yapar. Oraya zehirli bir toksin bırakır. Bu gibi durumlarda insanlar zehirlenebiliyor.

5VATANDAŞ NEYE DİKKAT ETMELİ

VATANDAŞ NEYE DİKKAT ETMELİ?



Gıda zehirlenmeleri ya enfeksiyon ya da intoksikasyon yoluyla olur. Restoran hizmetlerinde vatandaş tavuk döner tüketecekse belki şunu yapabilir. Daha önce deneyimlediği güvenilir restoranlara gidebilir. Köklü firmalar ismine leke getirmemek adına buna özen gösterirler.

PİŞMİŞ DÖNERİN ÜZERİNE İLAVE EDİYORLAR! UYARI GELDİ: HAYATİ RİSK TAŞIR

Gıda mevzuatında bir tebliğ var. Orada dönerle ilgili içerisinde hangi etin kullanılması gerektiğine dair sınırlar çizilmiştir. Piyasada iki türlü döner üretimi yapılıyor. Bir tanesi fabrika koşullarında şişe sarılmış donuk halde soğuk zincir kırılmadan satış noktalarına giden dönerdir. İkincisi küçük büfelerin kendilerinin şişe taktıkları dönerdir. Zaman zaman sosyal medyaya bazı görüntüler yansıyor. Pişmiş dönerin üzerine ek çiğ döner ilave ediyorlar. Bu o kadar riskli ki. Çiğ döner ile ek yapılması hayati risk taşır, zehirlenmeye kapı aralar.

6‘PİŞMİŞ İLE ÇİĞ OLAN TEMAS ETMEMELİ’

‘PİŞMİŞ İLE ÇİĞ OLAN TEMAS ETMEMELİ’



Gıda güvenliği şartlarına göre pişmiş ile çiğ olan temas etmemelidir. Pişmiş olan bir gıda mikroorganizma açısından masum kabul edilir. Uygulama ile çiğ ette yaşayan mikropları pişmişe bulaştırmış oluyorlar.

Bağışıklık sistemi düşük olan 5-6 altındaki çocuklar, 65 yaş üstü vatandaşlar, genetik hastalığı olanlar salmonellalı et yediklerinde bununla baş edemiyorlar.

Vatandaşlar olur da tüketirlerse kramp, ateş gibi belirtilerde en yakın sağlık kuruluşlarına başvursunlar. Güvenilir olmayan noktalar her zaman risk teşkil eder.

Karın krampı, karında guruldama, ishal ve zaman zaman ateş oluyor. Bu durumlar gıda kaynaklı zehirlenmelerin göstergesidir. Biz yatağa düşmüyorsak bunun üzerine çok durmuyoruz. Ancak münferit yapılan çalışmalara göre aslında her 5 kişiden 1’i zehirleniyor. Yılda 6’ya yakın zehirlenme vakaları yaşayabiliyoruz.