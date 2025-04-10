Pişmiş dönere ilave ediyorlar! Farkında olmadan tüketiliyor: Uzmandan uyarı geldi

‘PİŞMİŞ İLE ÇİĞ OLAN TEMAS ETMEMELİ’





Gıda güvenliği şartlarına göre pişmiş ile çiğ olan temas etmemelidir. Pişmiş olan bir gıda mikroorganizma açısından masum kabul edilir. Uygulama ile çiğ ette yaşayan mikropları pişmişe bulaştırmış oluyorlar.



Bağışıklık sistemi düşük olan 5-6 altındaki çocuklar, 65 yaş üstü vatandaşlar, genetik hastalığı olanlar salmonellalı et yediklerinde bununla baş edemiyorlar.



Vatandaşlar olur da tüketirlerse kramp, ateş gibi belirtilerde en yakın sağlık kuruluşlarına başvursunlar. Güvenilir olmayan noktalar her zaman risk teşkil eder.



Karın krampı, karında guruldama, ishal ve zaman zaman ateş oluyor. Bu durumlar gıda kaynaklı zehirlenmelerin göstergesidir. Biz yatağa düşmüyorsak bunun üzerine çok durmuyoruz. Ancak münferit yapılan çalışmalara göre aslında her 5 kişiden 1’i zehirleniyor. Yılda 6’ya yakın zehirlenme vakaları yaşayabiliyoruz.