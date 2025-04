Pişmiş dönere ilave ediyorlar! Farkında olmadan tüketiliyor: Uzmandan uyarı geldi

‘KONTROL YOKSA ZEHİRLENME ÇIKAR’





Bir et veya tavuk ürününün güvenilir bir şekilde tüketicinin tabağına gelmesi için ham madde kabulünden, soğuk hava dolaplarının kontrolüne, içerideki hijyene, personelin el temizliğine, alet-ekipman, tabak-çanak temizliğine kadar her aşamada kritik noktalarda kontroller gereklidir. Bu kontrolleri yapmayan çalışanlar bu sahada olursa gıda zehirlenmeleri çıkar.



‘TAVUK GIDA ZEHİRLENMESİNDE YÜKSEK RİSKLİ ÜRÜN’



Yakın zamanda bir kumpir zehirlenmesi olmuştu, sonra da Kocaeli’nde tavuk zehirlenmesi... Tavuk gıda zehirlenmesinde yüksek riskli bir üründür. Derisi et kısmından daha risklidir. Kümes hayvanlarının bağırsak florasında yaşayan salmonella bakterisi var. Kesimhane koşullarında hijyenik ortam yoksa, gıda güvenliği koşullarına uyulmuyorsa tavuğun bağırsağındaki bakteri deriye bulaşır. Bulaştığı zamam çok yüksek miktarda üreme yapar. Oraya zehirli bir toksin bırakır. Bu gibi durumlarda insanlar zehirlenebiliyor.