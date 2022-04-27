• 27 Nisan 2022 - 17:44 • Son Güncelleme:
Pınar Altuğ'dan takipçisini şoke eden yanıt!
İlk Aşkım, Omuz Omuza ve Çocuklar Duymasın dizileriyle ismini büyük kitlelere duyurmuş olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada bir takipçisine verdiği yanıtla şaşırttı. 47 yaşındaki ünlü oyuncu, Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girmişti. Altuğ, paylaştığı fotoğrafa gelen Yağmur Atacan sorusuna bakın ne yanıt verdi.
• 27 Nisan 2022 - 17:44 • Son Güncelleme:
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Çocuklar Duymasın dizisinde Tamer Karadağlı ile başrolü paylaşarak tanınan 47 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla çokça konuşulan isimlerden. Ünlü oyuncu bu kez eşi hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıtla şaşırttı.
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Altuğ'un paylaşımına dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni geldi. Ancak Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın fotoğraflarda hep arka planda yer alması, bir takipçisinin dikkatini çekti.
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"YAĞMUR İLE ARAMIZ BOZUK"
Pınar Altuğ'un takipçisinin sorusuna esprili bir dille "Aramız bozuk" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.
Başka bir takipçi ise oyuncunun bu yorumuna "Olmaz öyle şey, siz iyi bir çiftsiniz" şeklinde yanıt verdi.