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MagazinPınar Altuğ'dan takipçisini şoke eden yanıt!
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• 27 Nisan 2022 - 17:44 • Son Güncelleme:

Pınar Altuğ'dan takipçisini şoke eden yanıt!

İlk Aşkım, Omuz Omuza ve Çocuklar Duymasın dizileriyle ismini büyük kitlelere duyurmuş olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada bir takipçisine verdiği yanıtla şaşırttı. 47 yaşındaki ünlü oyuncu, Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girmişti. Altuğ, paylaştığı fotoğrafa gelen Yağmur Atacan sorusuna bakın ne yanıt verdi.

• 27 Nisan 2022 - 17:44 • Son Güncelleme:
1Pınar Altuğdan takipçisini şoke eden yanıt
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Çocuklar Duymasın dizisinde Tamer Karadağlı ile başrolü paylaşarak tanınan 47 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla çokça konuşulan isimlerden. Ünlü oyuncu bu kez eşi hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıtla şaşırttı.

2YAĞMUR ATACAN SORUSUNA VERDİĞİ YANIT ŞAŞIRTTI

YAĞMUR ATACAN SORUSUNA VERDİĞİ YANIT ŞAŞIRTTI!

Fit görünümü ve spora olan ilgisiyle bilinen Pınar Altuğ, ailesiyle birlikte çekilmiş olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

3Pınar Altuğdan takipçisini şoke eden yanıt

Altuğ'un paylaşımına dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni geldi. Ancak Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın fotoğraflarda hep arka planda yer alması, bir takipçisinin dikkatini çekti.

4YAĞMUR BEY NİYE HEP ARKALARDA DURUYOR

"YAĞMUR BEY NİYE HEP ARKALARDA DURUYOR?"

Altuğ'un paylaşımına "Dikkatimi çekti Yağmur bey niye hep arkalarda duruyor resimlerde?" yorumunu yapan takipçiye yanıt çok gecikmeden geldi.

5YAĞMUR İLE ARAMIZ BOZUK

"YAĞMUR İLE ARAMIZ BOZUK"

Pınar Altuğ'un takipçisinin sorusuna esprili bir dille "Aramız bozuk" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.

Başka bir takipçi ise oyuncunun bu yorumuna "Olmaz öyle şey, siz iyi bir çiftsiniz" şeklinde yanıt verdi.

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