Pınar Altuğ'dan takipçisini şoke eden yanıt!

"YAĞMUR İLE ARAMIZ BOZUK"

Pınar Altuğ'un takipçisinin sorusuna esprili bir dille "Aramız bozuk" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.



Başka bir takipçi ise oyuncunun bu yorumuna "Olmaz öyle şey, siz iyi bir çiftsiniz" şeklinde yanıt verdi.