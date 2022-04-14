Pınar Altuğ'dan şaşırtan açıklama! 'Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm!'
Sosyal medyada yapılan kötü yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Sohbet havasında süren programda, Altuğ'un eşi hakkında verdiği detaylar dikkat çekti.
Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ, 2009'da kızı Su'yu kucağına almıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ile romantik bir paylaşımda bulunmuştu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum ise MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'dan geldi. Mehmet Yalçınkaya, ünlü çiftin romantik pozuna "Harikasınız" yorumunda bulundu.
“SENİNLE BİR ÖMÜR, 14 YIL”
Bu paylaşımlara bir yenisi daha ekleyen Altuğ, eşi Atacan ile birlikte çekilen karesini "Seninle bir ömür. 14 yıl..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram hesabında 1.5 milyon takipçisi bulan güzel oyuncunun evlilik yıl dönümlerini kutladığı bu kareye, kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.
AİLE POZUNA GELEN YORUMA ÇOK KIZDI!
47 yaşındaki Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile verdiği mutlu aile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bir takipçisi Altuğ'a "Eşek kadar kadın. Bula bula çocuk yaşta bir adamla evlendiniz. Oğlunuz gibi görünüyor. Vallahi pes" yorumunu yaptı. 47 yaşındaki ünlü oyuncudan takipçisine yanıt gecikmedi.
Bu sözlere kayıtsız kalamayan tescilli güzel, "Ah hay Allah. Siz daha uygun birini bulun o zaman, ben boşanıp onunla evleneyim. Te Allah'ım. Gerçekten manyaksınız!" ifadelerini kullandı.
"KAŞINANI KAŞIRIM"
Daha önce Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Pınar Altuğ, zaman zaman sosyal medyada takipçilerinden gelen olumsuz yorumlara verdiği yanıtlarla alakalı konuşmuştu. Oyuncu, "Kaşınanı kaşırım, yapacak bir şey yok. Gelenin ne olduğuna bağlı. Hiç haksızlığa gelemem. Bazı şeyler insanın kanına dokunuyor. Sosyal medya bana göre ciddiye alınacak bir şey değil. Ben hala aslında anı yaşama peşindeyim" demişti.
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A KONUK OLDU
'Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği Meltem rolü ile seyircilerin akıllarına kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan'ın sunduğu YouTube programına konuk oldu.
"ZATEN BAKILSIN DİYE AÇILIYOR"
Ayrıca Altuğ konuşmasına, "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" ifadelerini de ekledi. Eşinin tüm elektronik cihazlarının şifresini bildiğini söyleyen Pınar Altuğ, şimdiye dek hiç kontrol etmediğini de sözlerine ekledi. Kocasının telefon şifresini hiçbir zaman istemediğini ve şifreyi kocasının kendisinin verdiğini kaydetti.