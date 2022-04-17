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FenerbahçePereira'nın hediyesiydi! 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euro'luk oyuncu kahraman oldu
HaberlerFenerbahçe Haberleri Pereira'nın hediyesiydi! 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euro'luk oyuncu kahraman oldu
• 17 Nisan 2022 - 16:43 • Son Güncelleme:

Pereira'nın hediyesiydi! 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euro'luk oyuncu kahraman oldu

Sezon başında Ali Koç'a verdiği transfer listesinde bulunan ve sarı lacivertli yönetimin İstanbul'a getirttiği tecrübeli futbolcunun kısa zamanda gerçek kalitesini göstermesi ve piyasa değerini 10 milyon euro'ya kadar çıkarması taraftarları bir hayli sevindirdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler...

• 17 Nisan 2022 - 16:43 • Son Güncelleme:
1Pereiranın hediyesiydi 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euroluk oyuncu kahraman oldu
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Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'nın getirttiği Portekizli yıldız son haftalarda ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettiriyor. 25 yaşındaki futbolcu Göztepe maçında da sahanın en iyilerindendi...

2Pereiranın hediyesiydi 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euroluk oyuncu kahraman oldu

Miguel Crespo, Göztepe'ye karşı 14 ikili mücadele kazandı ve kendi rekorunu geçti. Yıldız oyuncu İzmir'deki maçta 15 rakımına ulaşmıştı. Miguel Crespo ayrıca hücum bölgesine 11 giriş yaptı. 3 şut pası atarken 14 ikili mücadele kazandı. 7 top kazandı. Göztepe'ye karşı yine futbolseverlerin gözünün pasını silmeyi başardı.

3Pereiranın hediyesiydi 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euroluk oyuncu kahraman oldu

Portekizli yıldız Göztepe maçında sahanın en çok koşan ismiydi (12 km.). Takım arkadaşı Miha Zajc'tan 1.4 km. fazla koşarak sahada adeta basmadık yer bırakmadı.

4Pereiranın hediyesiydi 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euroluk oyuncu kahraman oldu

Kasımpaşa'ya karşı 12.67 km., Trabzonspor maçında 13 km. Alanyaspor'a karşı 12.6 km., Konyaspor maçında 11.9 km. Kayseri'ye karşı 11.4 km. koşan Crespo mücadelesiyle taraftarların gözbebeği oldu.

5Pereiranın hediyesiydi 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euroluk oyuncu kahraman oldu

Takvim'in haberine göre, Estoril'den 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miguel Crespo yıllık 500 bin Euro'ya oynuyor. Fenerbahçe taraftarının sahadan basmadık yer bırakmayan ve rakibin adeta ensesine yapışan görüntüsü nedeniyle 'Örümcek Adam' diye lakap taktığı yıldız oyuncu takımdaki mevkidaşlarından daha az kazanmasına rağmen mücadelesiyle alkış topluyor.

6Pereiranın hediyesiydi 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euroluk oyuncu kahraman oldu

Sarı-Lacivertliler'in orta sahasında yer alan yıldızlarından Mesut Özil kadro dışı.. Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Sosa ortalarda yok… 3.5 milyon Euro kazanan Gustavo formayı unuttu. 1.5 milyon Euro yıllık ücreti olan Ozan Tufan ise kadro dışı...

7FENERBAHÇEDE JORGE JESUS GELİŞMESİ

FENERBAHÇE'DE JORGE JESUS GELİŞMESİ

Son olarak Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden ve başarılı form grafiğine devam eden Fenerbahçe'de, bir yandan İsmail Kartal kalacak mı? Sorusu sorulurken, diğer yandan da teknik direktör arayışları devam ediyor.

8Pereiranın hediyesiydi 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euroluk oyuncu kahraman oldu

Fenerbahçe yönetiminin bu hususta bir hayli kararsız olduğu bilinirken, bir süre önce sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un, bizzat Jorge Jesus ile görüşme yaptığı ifade edilmişti.

9Pereiranın hediyesiydi 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euroluk oyuncu kahraman oldu

Yaşanan bu gelişme ile beraber, Arap basınından önemli bir habere yer verildi. Al Nasr kulübünün de, takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus'un, kalbinde yatan takım belli oldu.

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Haberde yer alan bilgilere göre, Paulo Sosa'dan memnun olmayan Flamengo kulübü, Jorge Jesus'u takımın başında getirmek istiyor. Bu gelişme sonrası Jesus'un da kalbinde yatan takımın Flamengo olduğu ifade edildi.

11Pereiranın hediyesiydi 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euroluk oyuncu kahraman oldu

Jorge Jesus'un Al Nasr ve Fenerbahçe'ye henüz cevap vermemesinin sebebinin, Flamengo'yu beklemesinden dolayı olduğu kaydedilirken, tecrübeli teknik adamın liglerin sona ermesiyle beraber son kararını açıklayacağı aktarıldı.

12Pereiranın hediyesiydi 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euroluk oyuncu kahraman oldu

Öte yandan Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, "Bizim bir teknik direktörümüz var" diyerek Paulo Sosa'ya destek vermiş ve kafaları karıştırmıştı.

13Pereiranın hediyesiydi 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euroluk oyuncu kahraman oldu

Jesus, Flamengo'da birinci yılını tamamlamadan 5 kez kupa sevinci yaşadı. Portekizli teknik adam, kırmızı-siyahlı ekiple 1 CONMEBOL Süper Kupa, 1 Copa Livertadores, 1 Serie A, 1 Brezilya Süper Kupası ve 1 kez de Guanabara Kupası kazandı.

14Pereiranın hediyesiydi 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euroluk oyuncu kahraman oldu

 

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