Pereira'nın hediyesiydi! 4 futbolcu ortadan kayboldu 500 bin euro'luk oyuncu kahraman oldu

FENERBAHÇE'DE JORGE JESUS GELİŞMESİ

Son olarak Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden ve başarılı form grafiğine devam eden Fenerbahçe'de, bir yandan İsmail Kartal kalacak mı? Sorusu sorulurken, diğer yandan da teknik direktör arayışları devam ediyor.