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FenerbahçePereira'nın hediyesi! İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Pereira'nın hediyesi! İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı
• 07 Mart 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:

Pereira'nın hediyesi! İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı

Dün akşam 80 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcun özverisi ve çalışkanlığı sarı lacivertli taraftarları resmen mest etti. 90+7'de Trabzonspor'un kontra atağına engel olan oyuncunun attığı depar ayakta alkışlandı.

• 07 Mart 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:
1Pereiranın hediyesi İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele sonunda takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Kritik maçın 90+7'nci dakikasında Kim Min Jae'nin hamlesi müsabakaya damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

2Pereiranın hediyesi İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Güney Koreli stoper, Trabzonspor mücadelesine ilk 11'de başladı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ilk yarısında Andreas Cornelius, ikinci yarıda da Djaniny Semedo karşısında başarılı hamleleriyle dikkat çekti.

3Pereiranın hediyesi İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı

Sarı-lacivertli kulübün sezon başında Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kim Min Jae, Avrupa'nın yakın takibinde. Tecrübeli futbolcuyla özellikle Premier Lig'den kulüplerin ilgisinin olduğu ifade ediliyor.

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25 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Güney Koreli savunmacının güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

5Pereiranın hediyesi İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı

Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi haline gelen Kim Min Jae başarılı performansını Trabzonspor maçında da devam ettirdi. Tecrübeli oyuncu, 90+6'ncı dakikada takımının kazandığı serbest vuruşta rakip ceza sahasında yer aldı.

6Pereiranın hediyesi İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı

Trabzonspor'da savunmanın uzaklaştırdığı topta kontra atağa çıkan bordo-mavililere gol izni vermeyen isim yine Güney Koreli futbolcu oldu. Tecrübeli oyuncu saniyeler içerisinde kendi ceza sahasına gelerek Djaniny'nin şutunda araya girdi ve topun kornere çıkmasını sağladı.

7Pereiranın hediyesi İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı

Öte yandan Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin bu pozisyonunu Kore'de yer alan hesaplar da paylaştı. Güney Koreli futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra, sarı-lacivertli kulübün maçları Asya'dan da ilgi görmeye başladı.

8Pereiranın hediyesi İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı

Kim Min Jae'nin müdahalesi sonrası kazanılan köşe vuruşunun kullanılmasına izin vermeyen Zorbay Küçük'e bordo-mavili oyuncular tepki gösterdi. Zorbay Küçük maçın son düdüğünün gereken sürede çaldığını anlattı.

9Pereiranın hediyesi İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarını eleştiren Erol Bilecik "Enteresan bir akşam yaşadığımıza şahit olduk. 17. dakikadan itibaren 10 kişi kalan ama kahramanlıklarıyla mücadeleyi götüren takıma ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Diğer bir teşekkür de en büyük itici gücümüz taraftarımıza." dedi.

10Pereiranın hediyesi İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı

Açıklamalarına devam eden Erol Bilecik "Bu akşam, Türk futbolunda leke diyebileceğimiz bir akşam geride kaldı. Sistematik bir şekilde hakem atama mühendisliğine şahit olduk. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız açıklamalarla böyle olacağını tahmin etmiştik. Buna yardımcı olanlar, Türk futbolunun ne kadar zora girdiğini gösterdiler ve bizim de uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler.

11Pereiranın hediyesi İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı

Trabzonspor'un zaten böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Önümüzdeki hafta elimizde bulunan bütün bilgi akışını paylaşmış olacağız. Bunun bir son bulması gerekir. Bu tip gecelerin, hadiselerin Türk futbolunda yaşanmaması gerekir." ifadelerini kullandı. Erol Bilecik ayrıca "Her şey ayan beyan ortada. Yardımcı olanlar ortada. Bunların da tüm detaylı açıklamalarını altını çizerek yapmış olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

12Pereiranın hediyesi İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı

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    Pereira'nın hediyesi! İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı

    Pereira'nın hediyesi! İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı