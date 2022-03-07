Pereira'nın hediyesi! İrfan Can kırmızı gördü yıldız futbolcu resmen iki kişilik oynadı

Açıklamalarına devam eden Erol Bilecik "Bu akşam, Türk futbolunda leke diyebileceğimiz bir akşam geride kaldı. Sistematik bir şekilde hakem atama mühendisliğine şahit olduk. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız açıklamalarla böyle olacağını tahmin etmiştik. Buna yardımcı olanlar, Türk futbolunun ne kadar zora girdiğini gösterdiler ve bizim de uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler.