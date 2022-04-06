Pereira NEF Stadı'nda onun sayesinde kazanmıştı! Derbide Mesut Özil'e büyük şok

KIM MIN-JAE

23 milyon euro serbest kalma bedeli olan Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için Napoli ve Tottenham şu an en ciddi aday. Dünya Kupası'nda da boy gösterecek olan Kim Min-Jae'nin derbide göstereceği performans, bu yaz için fiyat aralığını da belirleyecek.