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FenerbahçePereira NEF Stadı'nda onun sayesinde kazanmıştı! Derbide Mesut Özil'e büyük şok
HaberlerFenerbahçe Haberleri Pereira NEF Stadı'nda onun sayesinde kazanmıştı! Derbide Mesut Özil'e büyük şok
• 06 Nisan 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:

Pereira NEF Stadı'nda onun sayesinde kazanmıştı! Derbide Mesut Özil'e büyük şok

Süper Lig'de oynanan ilk maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı Mesut Özil'in harika performansıyla deviren Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesi kadro dışı kalan oyuncular haricinde eksik bulunmuyor. Derbiye akın edecek olan scoutlar 10 yıldızı takibe alırken, Mesut'un esamesinin okunmaması ise taraftarları derinden yaralıyor...

• 06 Nisan 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:
1Pereira NEF Stadında onun sayesinde kazanmıştı Derbide Mesut Özile büyük şok
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanacak derbiyi Türk futbolseverlerin yanı sıra birçok Avrupa devi de yakından takip edecek. Dünya derbisinde göstereceği performanslar da birçok futbolcunun kariyerini doğrudan belirleyecek.

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3ALTAY BAYINDIR

ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe'nin 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği milli kaleci, yükselen performansıyla Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozlarından biri olacak. Lille ve Ajax'ın çok yakından ilgilendiği Altay için İngiliz ve Alman kulüplerinin de takibi bulunuyor.

4VICTOR NELSSON

VICTOR NELSSON

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi, hem derbide takımının en önemli kozlarından biri olacak hem de gözleri üzerinde toplayacak. Newcastle United ve Milan gözlemcileri, Nelsson'un derbideki performansını da raporlayacak.

5KIM MIN-JAE

KIM MIN-JAE

23 milyon euro serbest kalma bedeli olan Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için Napoli ve Tottenham şu an en ciddi aday. Dünya Kupası'nda da boy gösterecek olan Kim Min-Jae'nin derbide göstereceği performans, bu yaz için fiyat aralığını da belirleyecek.

6MARCAO

MARCAO

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi, derbide yakın takip altında olacak. Inter ve Napoli, Marcao'nun performansını gözlemleyecek.

7ATTILA SZALAI

ATTILA SZALAI

Macar milli stoper için İngiliz ve İtalyan kulüplerinin scoutları takipte olacak. Milan, Newcastle, Aston Villa ve Southampton'ın izlediği Szalai'nin derbide göstereceği performans kritik olacak.

8ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU

Galatasaray'ın sezon başında aldığı Rumen orta saha, Sampdoria ve Betis'in takibinde olacak. 24 yaşındaki orta sahanın derbide göstereceği performans, yapılacak pazarlıklar için de kritik olacak.

9FERDİ KADIOĞLU

FERDİ KADIOĞLU

Galatasaray derbisinde yeniden Fenerbahçe 11'ine dönmeye hazırlanan Ferdi Kadıoğlu için Ajax ve Club Brugge yakın takipte olacak. Repertuarına birçok mevkiyi ekleyen Ferdi Kadıoğlu, yeni imzaladığı sözleşmesine karşın reddedilemeyecek bir teklif gelirse satılabilir.

10KEREM AKTÜRKOĞLU

KEREM AKTÜRKOĞLU

Derbide forma giymesi sakatlığı nedeniyle şüpheli olan Kerem Aktürkoğlu da takip altında. Lyon'un İstanbul'a kadar gelip takip ettiği Kerem, yine birçok Avrupa kulübünün radarında olacak.

11MIGUEL CRESPO

MIGUEL CRESPO

Son dönemde performansını çok yükselten ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Miguel Crespo'yu uzun süredir takip eden Atletico Madrid, derbi performansını da not alacak.

12ARDA GÜLER

ARDA GÜLER

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki süper yeteneği, son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekti. Bayern Münih, Arsenal, Chelsea ve Liverpool derbide Arda'yı yakından takip edecek ve 17 yaşındaki yeteneğin büyük maç performansını da gözlemleyecek.

13Pereira NEF Stadında onun sayesinde kazanmıştı Derbide Mesut Özile büyük şok

 

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