Pereira NEF Stadı'nda onun sayesinde kazanmıştı! Derbide Mesut Özil'e büyük şok
Süper Lig'de oynanan ilk maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı Mesut Özil'in harika performansıyla deviren Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesi kadro dışı kalan oyuncular haricinde eksik bulunmuyor. Derbiye akın edecek olan scoutlar 10 yıldızı takibe alırken, Mesut'un esamesinin okunmaması ise taraftarları derinden yaralıyor...
VICTOR NELSSON
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi, hem derbide takımının en önemli kozlarından biri olacak hem de gözleri üzerinde toplayacak. Newcastle United ve Milan gözlemcileri, Nelsson'un derbideki performansını da raporlayacak.
ATTILA SZALAI
Macar milli stoper için İngiliz ve İtalyan kulüplerinin scoutları takipte olacak. Milan, Newcastle, Aston Villa ve Southampton'ın izlediği Szalai'nin derbide göstereceği performans kritik olacak.
FERDİ KADIOĞLU
Galatasaray derbisinde yeniden Fenerbahçe 11'ine dönmeye hazırlanan Ferdi Kadıoğlu için Ajax ve Club Brugge yakın takipte olacak. Repertuarına birçok mevkiyi ekleyen Ferdi Kadıoğlu, yeni imzaladığı sözleşmesine karşın reddedilemeyecek bir teklif gelirse satılabilir.
KEREM AKTÜRKOĞLU
Derbide forma giymesi sakatlığı nedeniyle şüpheli olan Kerem Aktürkoğlu da takip altında. Lyon'un İstanbul'a kadar gelip takip ettiği Kerem, yine birçok Avrupa kulübünün radarında olacak.