Pendik'te yaşanan vahşette yeni detaylar ortaya çıkıyor: Maktulun sırtına 'M' harfi çizmiş
İstanbul'da 79 yaşındaki Nihat Salih’in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili şüpheli Bilal D. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Pendik'ye yaşanan vahşette yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bilal D.'nin cinayeti işlerken Nihat Salih’in sırtına ‘M’ harfi çizdiği belirlendi. CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun Türkiye’nin kanını donduran olayda ayrıntıları aktardı.
• 31 Mayıs 2024 - 15:45 • Son Güncelleme:
• 31 Mayıs 2024 - 15:45 • Son Güncelleme: