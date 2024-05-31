Pendik'te yaşanan vahşette yeni detaylar ortaya çıkıyor: Maktulun sırtına 'M' harfi çizmiş

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

İstanbul, Pendik'te yaşanın vahşi cinayet önceki gün bir vatandaşın çöp konteynerinde ceset parçaları görerek polise ihbar etmesiyle ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede öldürüldükten sonra parçalara ayrıldığı anlaşılan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih’e ait olduğu belirlenmişti. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili ortaya çıkan bir video görüntüsüyle soruşturmanın yönü değişmişti. Görüntülerde elindeki beyaz bir kovayı, cesedin baş kısmının bulunduğu çöp konteynerine boşalttığı görülen Bilal D. polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alınmıştı. Poliste suçlamaları kabul etmeyerek “Ben sadece yolda bulduğum çöpü döktüm" diyen şüpheli adliyeye sevk edilmişti.