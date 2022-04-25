Pekin'de yeni vaka paniği! Halk aniden marketlere akın etti, raflar bomboş kaldı

Chaoyang semtindeki çok sayıda bina da karantina altına alındı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı.