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DünyaPekin'de yeni vaka paniği! Halk aniden marketlere akın etti, raflar bomboş kaldı
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Pekin'de yeni vaka paniği! Halk aniden marketlere akın etti, raflar bomboş kaldı

Çin’in başkenti Pekin’de tespit edilen yeni Covid-19 vakalarının ardından halk gıda stoklamak için marketlere akın etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, pirinç, yağ, et ve un gibi temel gıda ürünleri satın aldığı görüldü.

• 25 Nisan 2022 - 10:31 • Son Güncelleme:
• 25 Nisan 2022 - 10:31 • Son Güncelleme:
1Pekinde yeni vaka paniği Halk aniden marketlere akın etti, raflar bomboş kaldı

Çin'in finans merkezi Şanghay'da yaklaşık bir aydır sürdürülen sıkı karantina tedbirlerinin ardından başkent Pekin’de de aynı tedbirlerin uygulanması endişesi, kent sakinlerinin gıda stoklamak için marketlere akın etmesine neden oldu.

2Pekinde yeni vaka paniği Halk aniden marketlere akın etti, raflar bomboş kaldı

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, pirinç, yağ, et ve un gibi temel gıda ürünleri satın aldığı görüldü.

3Pekinde yeni vaka paniği Halk aniden marketlere akın etti, raflar bomboş kaldı

Birçok süpermarkette ürün rafları boşalırken, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğun talebi karşılamak için başkentteki süpermarketlerin çalışma saatleri uzatılarak, personel sayısı artırıldı.

4Toplu nükleik asit testi yapılacak

Toplu nükleik asit testi yapılacak

Pekin’de son iki günde 47 Covid-19 vakası tespit edilirken, vakaların 26’sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi. Toplam bin 230 kişinin yakın temaslı olarak belirlendiği ve karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

5Pekinde yeni vaka paniği Halk aniden marketlere akın etti, raflar bomboş kaldı

Chaoyang semtindeki çok sayıda bina da karantina altına alındı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı.

6Pekinde yeni vaka paniği Halk aniden marketlere akın etti, raflar bomboş kaldı

Pazartesi sabahı erken saatlerde test noktalarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

7Şanghayda 51 can kaybı

Şanghay'da 51 can kaybı

Şanhay’da Covid-19 nedeniyle dün 51 kişi yaşamını yitirmiş, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Şanghay’da yerel kaynaklı 2 bin 472 semptomatik, 16 bin 983 asemptomatik vaka belirlendiğini açıklanmıştı.

8Pekinde yeni vaka paniği Halk aniden marketlere akın etti, raflar bomboş kaldı

Kentte 26 Şubat’tan bu yana 138 kişi de hayatını kaybetmişti.

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