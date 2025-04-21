Pastırmayla levreği birleştirdi, altın madalyayı Türkiye'ye getirdi!

Altın madalya ile kente dönen Şef Naci Dündar ise, "Ben yaklaşık 23 yıldır sektörün içerisindeyim. Ben Türkiye'de ulusal yarışmalara katıldım, derecelerim de var ama uluslararası bir yarışma aklımda yoktu. Mustafa hocam sağ olsun öncü oldu. Görüştük ve başvurumuzu yaptık. Gittik, altın madalyamızı aldık ve geldik. Yaptığımız üründen bahsedersek de; Anadolu ve balık aslında ters bir tepki alırım diye düşündüm ilk başta ama bunun demolarını yaptık. Mesela Gesi'den asma yaprağı, Kayserimizin pastırması ve Akdeniz levreğini buluşturduk. Güzel bir sunum yaptık. Güzel bir reçete hazırladık. Tabağımızı sunduktan sonra ben bu kadar güzel olabileceğini tahmin etmiyordum açıkçası ama gerek jürilerden gerek tadına bakanlardan çok büyük övgüler aldık. Bu da bizi çok mutlu etti. Anadolu'dan gidip de yabancı bir ülkede bayrağımızı kaldırmak, orada alkışlamak tabi manevi duygularımı çok kabarttı. İnşallah devamı gelecek ve daha iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.