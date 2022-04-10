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    YaşamParaya para demiyor! Sipariş yağıyor! Yapımı 1 hafta sürüyor
    HaberlerYaşam Haberleri Paraya para demiyor! Sipariş yağıyor! Yapımı 1 hafta sürüyor
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    Paraya para demiyor! Sipariş yağıyor! Yapımı 1 hafta sürüyor

    Kahramanmaraş’ta bir kuyumcu tarafından sipariş alınan ve 22 ayar altından yapılan tespih 310 gram ağırlığı ve 400 bin TL’lik fiyatı ile görenleri hayrete düşürüyor.

    İHA
    • 10 Nisan 2022 - 10:59 • Son Güncelleme:
    İHA
    • 10 Nisan 2022 - 10:59 • Son Güncelleme:
    1Paraya para demiyor Sipariş yağıyor Yapımı 1 hafta sürüyor

    Kahramanmaraş’ta bir kuyumcu, tamamı 22 ayar altından 400 bin TL’lik tespih üretti.

    2Paraya para demiyor Sipariş yağıyor Yapımı 1 hafta sürüyor

    Türkiye’de altın işleme bakımından ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş’taki bazı kuyumcular özel siparişlere yetişemiyor.

    3Paraya para demiyor Sipariş yağıyor Yapımı 1 hafta sürüyor

    Altın fiyatlarının astronomik rakamlara çıkmasına aldırmayan bazı müşteriler, 300-400 bin TL civarındaki paraya yok çekerek 300-310 gramlık işçiliği ile 350 grama yakın tespih yaptırarak hediye ediyor.

    4Paraya para demiyor Sipariş yağıyor Yapımı 1 hafta sürüyor

    40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, Doğu illerinden birinden aldıkları siparişle "Muzaffer" isminde tespih ürettiklerini belirterek, "Biz bu tespihi, geçen hafta sipariş aldık ve yapımı 1 hafta kadar sürdü.

    5Paraya para demiyor Sipariş yağıyor Yapımı 1 hafta sürüyor

    El emeği, göz nuru yapılan bir iş. Çok incelik isteyen bir iş.

    6Paraya para demiyor Sipariş yağıyor Yapımı 1 hafta sürüyor

    Bu tespihten sürekli sipariş oluyor. Tahminimize göre Doğu illerindeki vatandaşlar, bu tespihi birbirine hediye ediyorlar.

    7Paraya para demiyor Sipariş yağıyor Yapımı 1 hafta sürüyor

    Bu yaptığımız tespihler yaklaşık 300-350 gram kadar geliyor. Bu tespihin piyasa değeri 350-400 bin TL arasında.

    8Paraya para demiyor Sipariş yağıyor Yapımı 1 hafta sürüyor

    Bu tespihten bugüne kadar 7-8 adet yaptık. Toplam altın miktarı 2,5-3 kiloyu buldu" dedi.

    9Paraya para demiyor Sipariş yağıyor Yapımı 1 hafta sürüyor

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