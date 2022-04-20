Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinÖzge Özpirinçci: Kurt Efe babasına çok benziyor
HaberlerMagazin Haberleri Özge Özpirinçci: Kurt Efe babasına çok benziyor
• 20 Nisan 2022 - 14:28 • Son Güncelleme:

Özge Özpirinçci: Kurt Efe babasına çok benziyor

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, dört gün önce ilk bebeklerini kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Etiler'de görüntülenen Özge Özpirinçci, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak ünlü çiftin oğulları Kurt Efe hakkında konuştu

• 20 Nisan 2022 - 14:28 • Son Güncelleme:
1Özge Özpirinçci: Kurt Efe babasına çok benziyor
ABONE OL

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te sadece 40 kişi katıldığı bir törele nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 15 Nisan tarihinde dünyaya gelmişti.

2Özge Özpirinçci: Kurt Efe babasına çok benziyor

Doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.

3Özge Özpirinçci: Kurt Efe babasına çok benziyor

Özge Özpirinçci, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir çiçekçiden çıkıp otomobiline binen Özpirinçci, muhabirlerin "Kurt Efe'yi mi görmeye gidiyorsunuz?" sorusuna "Geçen gün gittik ziyarete, Kurt Efe'yi de gördük. Çok sağlıklı, çok tatlı. Allah nazarlardan korusun inşallah." yanıtını verdi.

4KURT EFE BABASINA ÇOK BENZİYOR

"KURT EFE BABASINA ÇOK BENZİYOR"

"Mercan'a da arkadaş geldi." diyen Özpirinçci, gazetecilerin "Kurt Efe kime benziyordu?" sorusuna da yanıt verdi. 36 yaşındaki oyuncu, "Büyüdükçe değişir tabi ama Kıvanç'a çok benziyor." ifadelerini kullandı.

5BEKLENEN FOTOĞRAF

BEKLENEN FOTOĞRAF

Öte yandan yaklaşık 8 yıldır aşk yaşadığı, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile geçen sene eylül ayında evlenen Özge Özpirinçci, 1 Aralık'ta da kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Özpirinçci ve Yamantürk, bebekleriyle birlikte objektif karşısında ilk kez aile pozu için objektif karşısına geçmişti. Özge Özpirinçci, meslektaşlarının aksine kızlarının yüzünü henüz göstermeyi tercih etmemişti.

6BU DUYGU ANLATILAMIYOR, YAŞANIYORMUŞ

"BU DUYGU ANLATILAMIYOR, YAŞANIYORMUŞ"

Daha önce eşi Burak Yamantürk ile Yeniköy'de görüntülenen Özge Özpirinçci'ye kızı Mercan'ı kucağına alına ne hissettiği sorulmuştu. Özpirinçci, "Anlatılabilse keşke bu duygu ama anlatılamıyor, yaşanıyormuş. İsteyen herkese nasip olsun inşallah." demişti.

7UYKUSUZ GECELERİMİZ VAR

"UYKUSUZ GECELERİMİZ VAR"

Özge Özpirinçci, muhabirlerin, "Uykusuz geceler var mı?" sorusuna ise, "Uykusuz gecelerimiz var tabi, olmaz olur mu? İşin tuzu biberi onlar..." yanıtını vermişti.

8KİMSEYE BENZEMESİN, KENDİNE HAS OLSUN

"KİMSEYE BENZEMESİN, KENDİNE HAS OLSUN!"

Mercan'ın kendisine benzediğini dile getiren ünlü isim, "Bana benziyor ama hiç kimseye benzemesin, kendine has olsun." ifadelerini kullanmıştı.

9EVLADIMIZIN ALTINI BİLE DEĞİŞTİRDİM

"EVLADIMIZIN ALTINI BİLE DEĞİŞTİRDİM"

Bebeklerinin adını kendisinin koyduğunu ifade eden Burak Yamantürk de, "Aklımızda isimler vardı fakat tam karar vermemiştik. Doğduğu an koydum adını. Mercan'ı ilk kucağıma aldığımda direk Özge dedim. Annesine çok benziyor. Hatta bugün evladımızın altını bile değiştirdim. Özge'ye her anlamda yardımcı olmam gerekiyor. Çok tatlı bir telaş. İyi ki varlar." demişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz: İnsanların bizi yakıştırması Kaan'la hoşumuza gidiyor

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz: İnsanların bizi yakıştırması Kaan'la hoşumuza gidiyor

Tenis kortlarının efsanesi Maria Sharapova'dan hamilelik pozu! Sosyal medyadan duyurdu!

Tenis kortlarının efsanesi Maria Sharapova'dan hamilelik pozu! Sosyal medyadan duyurdu!

Özge Özpirinçci: Kurt Efe babasına çok benziyor

Özge Özpirinçci: Kurt Efe babasına çok benziyor

Ceylin cinayet şüphesiyle göz altına alınıyor!

Ceylin cinayet şüphesiyle göz altına alınıyor!