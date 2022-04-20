Özge Özpirinçci: Kurt Efe babasına çok benziyor
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, dört gün önce ilk bebeklerini kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Etiler'de görüntülenen Özge Özpirinçci, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak ünlü çiftin oğulları Kurt Efe hakkında konuştu
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te sadece 40 kişi katıldığı bir törele nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 15 Nisan tarihinde dünyaya gelmişti.
Özge Özpirinçci, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir çiçekçiden çıkıp otomobiline binen Özpirinçci, muhabirlerin "Kurt Efe'yi mi görmeye gidiyorsunuz?" sorusuna "Geçen gün gittik ziyarete, Kurt Efe'yi de gördük. Çok sağlıklı, çok tatlı. Allah nazarlardan korusun inşallah." yanıtını verdi.
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Öte yandan yaklaşık 8 yıldır aşk yaşadığı, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile geçen sene eylül ayında evlenen Özge Özpirinçci, 1 Aralık'ta da kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Özpirinçci ve Yamantürk, bebekleriyle birlikte objektif karşısında ilk kez aile pozu için objektif karşısına geçmişti. Özge Özpirinçci, meslektaşlarının aksine kızlarının yüzünü henüz göstermeyi tercih etmemişti.
"EVLADIMIZIN ALTINI BİLE DEĞİŞTİRDİM"
Bebeklerinin adını kendisinin koyduğunu ifade eden Burak Yamantürk de, "Aklımızda isimler vardı fakat tam karar vermemiştik. Doğduğu an koydum adını. Mercan'ı ilk kucağıma aldığımda direk Özge dedim. Annesine çok benziyor. Hatta bugün evladımızın altını bile değiştirdim. Özge'ye her anlamda yardımcı olmam gerekiyor. Çok tatlı bir telaş. İyi ki varlar." demişti.