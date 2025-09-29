Özel sektörden ayrılıp kendi işini kurdu! 5 yılda gelirini katladı: "Çocuk gibi bakıyoruz"

2

5 yıl önce seracılığa başlayan Zeynep Ciminli, devlet desteğiyle kurduğu seranın hayatının dönüm noktası olduğunu kaydetti. 8 dönümlük alandaki serasının 10 kadına da istihdam kapısı olduğunu belirten Ciminli, "Evlat nasıl yetiştiriliyorsa onu yetiştirmek gibi. Özel sektörden çıkarak kendi işimi kurayım dedim. Kadın girişimciyim. 5 yıldır bu işle uğraşıyorum. Tarım destekleme sağladı. Onu duyunca başvuruda bulundum. Sera çıktı. 8 dönümlük serayla ilgileniyorum. 5 yıldır domatesi üretiyoruz. Böyle çocuk gibi bakıyoruz. Sonrasında pazarlamasını yapıyoruz. Salça da yapıyoruz. Sabah 4,5 ta mesaiye başlıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin sofralarda yer bulması beni daha da mutlu ediyor. 10 kişi istihdam ediyoruz. Yüzde 70 hibeli aldık burasını. Erzincan Valiliğinin kurduğu sera üssünden de 3 dönüm bir sera aldık." diye konuştu.