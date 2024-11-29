Özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine denetimler geliyor: İşin uzmanları niteliği ölçecek

SÜRESİZ ÇALIŞACAK

Koç, komisyonun temel iki görevi olduğunu anlattı: “İlk toplantıya Bakan Bey’in yanı sıra Bakan Yardımcısı ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü de katıldı. Sayın Memişoğlu bu komisyonun çok önemli olduğunu, yönlendirmeler olmadan tamamen bağımsız çalışacağını özellikle vurguladı. Birincisi bu çeteden dolayı ön plana çıkan denetleme. İkincisi, denetleme sırasında genel sorunları ve iyileştirilmesi gereken konuları tespit edip raporlama. Komisyonun belirli bir süresi şimdilik yok.”



KOÇ, BU DENETİM SİSTEMİNİN FARKLILIĞINI İSE ŞÖYLE AÇIKLADI:



“Hastanelerde kullanılmak üzere detaylı formlar hazırladık ve bakanlığa teslim ettik. Denetimi tamamen değiştirmiyor ama daha detaylandırıyoruz. Sağlık Bakanlığı denetimlerde yeterli küvöz var mı, ventilatör var mı, kaç hemşire var gibi bakıyor. Tedavi kalitesini ölçmek daha zor. Onun için bu işten çok iyi anlayan yenidoğan uzmanının gidip bakması lazım. O seviyeye uygun bebek yatıyor mu orada? Yoksa sarılığı olan bebeği seviye 3 (yoğun bakım hastası) diye mi göstermiş? Baskın şeklinde denetleme yapacağız, mesai saatleri dışında. Denetlemelerde bir zayıflama göze çarpıyor. Denetlemenin şeklini değiştirmek, yaptırımları artırmak lazım. Bizde her konuda kanunlar, yönetmelikler var ama yaptırımlar daha kuvvetlendirilmeli. Sadece Sağlık Bakanlığı ile olacak bir şey değil, Adalet Bakanlığı’nın ve SGK dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da birlikte hareket etmesinin konuyu daha hızlı ve etkili biçimde çözeceğini düşünüyorum.”



Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, “Denetlemelerde bir zayıflama göze çarpıyor. Denetlemenin şeklini değiştirmek, yaptırımları artırmak lazım. Bizde her konuda kanunlar, yönetmelikler var ama yaptırımlar daha kuvvetlendirilmeli” diyor.