‘Özel çocuklar’ üzerinden vurgun

‘Rol yaptırıyorlar’





Türkiye’nin birçok şehrindeki merkezlerde de benzer olaylar yaşanıyor. Bu konuda görüş aldığımız uzmanlar şu bilgileri verdiler:



Psikolog Prof. Dr. Veysi Çeri: Bazı merkezler, fakir ailelerin çocuklarını özürlü gibi davranmaya yönlendiriyorlar. Çocuğun zekâsı normal ama bizim karşımıza gelince rol yapıyor. Bazı hekimler de bu merkezlerle çalışıyor. Bana da ‘yüzde 20 hisse’ verelim teklifi yapıldı. Çocukların hayatlarıyla oynuyorlar.



Uluslararası Ruh Sağlığı ve Sağlıkçılar Derneği Başkanı Cahit Ufuk Battal: Bazı merkezler, engeli olmayan çocuklarla komisyonu kandırıyor, doktorlara rüşvet verme olayları oluyor. Çocuğun önüne oyuncak atıp eğitim vermiyorlar. Müfettiş geleceği zaman 5 gün önceden haber veriliyordu.



‘Eğitim verilmiyor’



Farklı şehirlerdeki kurumlarda çalışan görevlilerle görüştük. Bazıları kurumlarında ciddi usulsüzlükler yapıldığını söyledi:Öğretmen: Sahte rapor düzenliyorlar. Mesela çocuklardan ikisi kurum sahibinin çocuklarıydı.Öğretmen: Çocuk kursa sırf kamera için geliyor. Kuruma girdikten sonra bir odada eline kalem defter verip oyun oynatılıyor eğitim verilmiyor. Bazı çocuklar eğitime ihtiyacı yok. Örneğin bir çocukla üniversite sınavına hazırlanıyorduk.



Yılda 35 milyar TL



Özel gereksinimli birey için 8 saat bireysel ve 4 saat grup eğitimi karşılığında merkezlerine ödenecek ücret 6 bin 6 TL. Aylık 2 milyar 800 milyon TL olmak üzere bu yıl için yaklaşık 35 milyar TL ödeme yapılması öngörülüyor.