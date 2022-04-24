Ozan Tufan'ı şok eden transfer raporu! 'Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın'

Bu yıl taraftarına büyük hayal kırıklığı yaratan ve yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan son dakika haberleri geliyor. Siyah-Beyazlılar, Avrupa'dan birçok talibi olan Ersin Destanoğlu'nun bonservis bedelini belirledi. Beşiktaş, Ersin'in gitmesi durumunda kaleci transferi yapmayacak. Bu arada adı Beşiktaş ile anılan Fenerbahçeli Ozan Tufan konusunda da gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...