• 24 Nisan 2022 - 15:22 • Son Güncelleme:
Ozan Tufan'ı şok eden transfer raporu! 'Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın'
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve adı sık sık Beşiktaş'ta anılan Ozan Tufan hakkında sunulan rapor yıldız futbolcuyu şok etti. Fransız çalıştırıcı Valerien İsmael'in tecrübeli orta sahayı 'tempo problemi' nedeniyle istemediği öğrenildi.
• 24 Nisan 2022 - 15:22 • Son Güncelleme:
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Bu yıl taraftarına büyük hayal kırıklığı yaratan ve yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan son dakika haberleri geliyor. Siyah-Beyazlılar, Avrupa'dan birçok talibi olan Ersin Destanoğlu'nun bonservis bedelini belirledi. Beşiktaş, Ersin'in gitmesi durumunda kaleci transferi yapmayacak. Bu arada adı Beşiktaş ile anılan Fenerbahçeli Ozan Tufan konusunda da gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
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Kulübün transferden sorumlu kurmayları, tecrübeli oyuncunun teknik direktör Valerien İsmael'in oyun planına uygun olmadığı görüşünde...
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