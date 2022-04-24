Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeOzan Tufan'ı şok eden transfer raporu! 'Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ozan Tufan'ı şok eden transfer raporu! 'Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın'
• 24 Nisan 2022 - 15:22 • Son Güncelleme:

Ozan Tufan'ı şok eden transfer raporu! 'Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın'

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve adı sık sık Beşiktaş'ta anılan Ozan Tufan hakkında sunulan rapor yıldız futbolcuyu şok etti. Fransız çalıştırıcı Valerien İsmael'in tecrübeli orta sahayı 'tempo problemi' nedeniyle istemediği öğrenildi.

• 24 Nisan 2022 - 15:22 • Son Güncelleme:
1Ozan Tufanı şok eden transfer raporu Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın
ABONE OL

Bu yıl taraftarına büyük hayal kırıklığı yaratan ve yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan son dakika haberleri geliyor. Siyah-Beyazlılar, Avrupa'dan birçok talibi olan Ersin Destanoğlu'nun bonservis bedelini belirledi. Beşiktaş, Ersin'in gitmesi durumunda kaleci transferi yapmayacak. Bu arada adı Beşiktaş ile anılan Fenerbahçeli Ozan Tufan konusunda da gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Ozan Tufanı şok eden transfer raporu Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın

Beşiktaş, gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerinin radarına giren Ersin Destanoğlu'nun ayrılığına yeşil ışık yaktı.

3Ozan Tufanı şok eden transfer raporu Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın

21 yaşındaki eldivenin menajerine kulüplerle görüşmelere başlayabilecekleri iletildi.

4Ozan Tufanı şok eden transfer raporu Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın

Fransa'dan Lyon ve Nice, Hollanda'dan Ajax, İtalya'dan da Torino'nun ilgilendiği Ersin için Siyah-Beyazlılar'ın belirlediği taban rakam ise 7 milyon Euro.

5Ozan Tufanı şok eden transfer raporu Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın

Peşin olarak bu rakamın getirilmesi ve belli bir oranda sonraki satıştan pay karşılığında Ersin'in gidişine onay verilecek.

6Ozan Tufanı şok eden transfer raporu Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın

Kartal, genç file bekçisinin Avrupa'ya transfer olması durumunda kaleye takviye yapmayacak.

7Ozan Tufanı şok eden transfer raporu Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın

Ağır bir sakatlık atlatan ve yeni sezona hazırlanan Mert Günok, Beşiktaş'ın yeni 1 numarası olacak.

8Ozan Tufanı şok eden transfer raporu Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın

Yedek kulübesinde ise 18 yaşındaki Emre Bilgin bekleyecek.

9Ozan Tufanı şok eden transfer raporu Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın

Fatih Karagümrük'e kiralanan Utku Yuvakuran ile ilgili karar sezon başı kampında verilecek.

10Ozan Tufanı şok eden transfer raporu Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın

Bu arada Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan'ın transferi için Siyah-Beyazlıların herhangi bir girişimi yok.

11Ozan Tufanı şok eden transfer raporu Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın

Kulübün transferden sorumlu kurmayları, tecrübeli oyuncunun teknik direktör Valerien İsmael'in oyun planına uygun olmadığı görüşünde...

12

Fransız çalıştırıcının ağır antrenmanlarını ve maç içerisindeki temposunu kaldırabileceği düşünülmeyen Ozan ile ilgili teknik heyetin de bir talebinin olmadığı belirtildi.

13Ozan Tufanı şok eden transfer raporu Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Efsane kaleci açıkladı! Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig'e gidecek

Efsane kaleci açıkladı! Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig'e gidecek

Canlı yayında Ali Koç'a gönderme! Aziz Yıldırım'ın işini bitirdiği yıldızları açıkladı

Canlı yayında Ali Koç'a gönderme! Aziz Yıldırım'ın işini bitirdiği yıldızları açıkladı

Ozan Tufan'ı şok eden transfer raporu! 'Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın'

Ozan Tufan'ı şok eden transfer raporu! 'Bizim tempomuza ayak uyduramaz almayın'

Transfer edilirken 'nereden çıktı bu' deniyordu! Mesut'un yarısı kadar almıyor ama kral oldu

Transfer edilirken 'nereden çıktı bu' deniyordu! Mesut'un yarısı kadar almıyor ama kral oldu