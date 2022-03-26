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FenerbahçeOzan Tufan ve Mesut Özil'den sonra Samandıra operasyonu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ozan Tufan ve Mesut Özil'den sonra Samandıra operasyonu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık
• 26 Mart 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:

Ozan Tufan ve Mesut Özil'den sonra Samandıra operasyonu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık

Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının ardından gelecek sezonun kadro mühendisliğine soyunan Ali Koç'un 7 futbolcuya talimat vererek 'kendinize kulüp bulun' dediği ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'deki sıcak gelişme...

• 26 Mart 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:
1Ozan Tufan ve Mesut Özilden sonra Samandıra operasyonu Fenerbahçede 7 ayrılık
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Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor..

2Ozan Tufan ve Mesut Özilden sonra Samandıra operasyonu Fenerbahçede 7 ayrılık

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kararı sarı-lacivertli camiada şok etkisi yarattı..

3Ozan Tufan ve Mesut Özilden sonra Samandıra operasyonu Fenerbahçede 7 ayrılık

Özil'in sezon sonunda Amerika'ya ya da Katar'a transfer olması bekleniyor..

4Ozan Tufan ve Mesut Özilden sonra Samandıra operasyonu Fenerbahçede 7 ayrılık

Ozan Tufan'la da sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş ilgileniyor..

5Ozan Tufan ve Mesut Özilden sonra Samandıra operasyonu Fenerbahçede 7 ayrılık

Siyah-beyazlıların milli futbolcu için devreye girdiği iddia edildi..

6Ozan Tufan ve Mesut Özilden sonra Samandıra operasyonu Fenerbahçede 7 ayrılık

Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil ve Ozan Tufan'dan sonra başka isimleri de kadroda düşünmediği öğrenildi..

7Ozan Tufan ve Mesut Özilden sonra Samandıra operasyonu Fenerbahçede 7 ayrılık

İşte sarı-lacivertlilerin gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler:.

8Ozan Tufan ve Mesut Özilden sonra Samandıra operasyonu Fenerbahçede 7 ayrılık

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon Tisserand ile devam etmek istemiyor. 29 yaşındaki stoperin Fransa'ya transfer olması bekleniyor..

9Ozan Tufan ve Mesut Özilden sonra Samandıra operasyonu Fenerbahçede 7 ayrılık

31 yaşındaki Çek sol bek ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Novak'ın ülkesinin takımlarından Sparta Prag ile görüştüğü ifade edildi..

10Ozan Tufan ve Mesut Özilden sonra Samandıra operasyonu Fenerbahçede 7 ayrılık

Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon 250 bin Euro kazanan Brezilyalı futbolcu ile sezon sonunda yollar ayrılmak isteniyor. 34 yaşındaki futbolcu ülkesi Brezilya'dan talipler olduğu öğrenildi..

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Geçtiğimiz günlerde sağlık heyeti ile sorunlar yaşayan ve takımdan özür dilemesi istenen Valencia bu talebi reddetmişti. 32 yaşındaki futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor..

12Ozan Tufan ve Mesut Özilden sonra Samandıra operasyonu Fenerbahçede 7 ayrılık

Sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Sosa ile yeni anlaşma yapılmayacak. Gece hayatıyla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ülkesine dönmesi bekleniyor..

13Ozan Tufan ve Mesut Özilden sonra Samandıra operasyonu Fenerbahçede 7 ayrılık

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak devre arasında FC FC Midtjylland takımına kiraladığı Alman orta saha ile gelecek sezon kadroda düşünülmüyor..

14Ozan Tufan ve Mesut Özilden sonra Samandıra operasyonu Fenerbahçede 7 ayrılık

Fenerbahçe'nin Beerschot takımına kiraladığı Uruguaylı stoper, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden birisi..

15Ozan Tufan ve Mesut Özilden sonra Samandıra operasyonu Fenerbahçede 7 ayrılık

 

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Ozan Tufan ve Mesut Özil'den sonra Samandıra operasyonu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık

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