• 26 Mart 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:
Ozan Tufan ve Mesut Özil'den sonra Samandıra operasyonu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık
Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının ardından gelecek sezonun kadro mühendisliğine soyunan Ali Koç'un 7 futbolcuya talimat vererek 'kendinize kulüp bulun' dediği ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'deki sıcak gelişme...
• 26 Mart 2022 - 10:52 • Son Güncelleme:
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Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor..
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Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kararı sarı-lacivertli camiada şok etkisi yarattı..
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Özil'in sezon sonunda Amerika'ya ya da Katar'a transfer olması bekleniyor..
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Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon Tisserand ile devam etmek istemiyor. 29 yaşındaki stoperin Fransa'ya transfer olması bekleniyor..
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