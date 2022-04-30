• 30 Nisan 2022 - 12:51 • Son Güncelleme:
Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle! Yeni orta saha Süper Lig'den geliyor
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden ve şu anda İsmail Kartal'la görüş alış verişinde bulunan Ali Koç'un Alanyaspor forması giyen 28 yaşındaki orta sahanın peşine düştüğü ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak transfer gelişmesi...
• 30 Nisan 2022 - 12:51 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de form grafiğini yükselten ve Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar başladı..
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Teknik direktör konusunda Jorge Jesus'la temaslarını sıklaştıran Ali Koç ve yönetimi, takımı tecrübeli teknik adama emanet etmek istiyor..
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Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Joao Novais, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.
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