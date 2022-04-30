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FenerbahçeOzan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle! Yeni orta saha Süper Lig'den geliyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle! Yeni orta saha Süper Lig'den geliyor
• 30 Nisan 2022 - 12:51 • Son Güncelleme:

Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle! Yeni orta saha Süper Lig'den geliyor

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden ve şu anda İsmail Kartal'la görüş alış verişinde bulunan Ali Koç'un Alanyaspor forması giyen 28 yaşındaki orta sahanın peşine düştüğü ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak transfer gelişmesi...

• 30 Nisan 2022 - 12:51 • Son Güncelleme:
1Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor
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Süper Lig'de form grafiğini yükselten ve Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar başladı..

2Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

Önümüzdeki yıl şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde hata yapmak istemiyor..

3Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

Teknik direktör konusunda Jorge Jesus'la temaslarını sıklaştıran Ali Koç ve yönetimi, takımı tecrübeli teknik adama emanet etmek istiyor..

4Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

Bir yandan da kadroya takviye için çalışmalara başlayan sarı-lacivertlilerde yıldız oyuncu için temaslar sıklaştı..

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Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Boca Juniors'la sözleşmesi bitecek olan Cristian Pavon'la ilgileniyor..

6Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

Sarı-lacivertlilerin Arjantin'den ayrılmak isteyen Pavon'un transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi..

7Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

Kanarya, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitiyor olmasını transferde avantaja çevirmek istiyor..

8Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

Pavon'un da yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi..

9Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

Kariyerinde toplamda 218 maça çıkan Pavon 54 gol 51 asistlik performans ortaya koydu..

10Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

Pavon kariyerinde CA Talleres, Los Angeles Galaxy, Boca Juniors gibi takımların formasını giydi..

11Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

Arjantin Milli Takımı'nda 11 maça çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu müsabakalarda gol atma başarısı gösteremedi..

12Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

1,74 boyundaki Arjantinli, sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor..

13Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Joao Novais, Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.

14Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

Orta saha mevkisinde rotasyonu güçlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcunun son durumunu yakından takip ediyor.

15Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

Portekiz basınında yer alan haberlerde; Portekizli futbolcuya Fenerbahçe haricinde Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgisi olduğu ifade edildi.

16Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

Braga'dan kiralanan Joao Novais'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Alanyaspor'un 2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

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Bu sezon Süper Lig'de 25 maçta forma giyen Novais, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

18Ozan Tufan, Gustavo, Sosa üçüne de güle güle Yeni orta saha Süper Ligden geliyor

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