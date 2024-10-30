Oyuncakları biriktirip başka okullara gönderdiler! Ordulu miniklerden anlamlı paylaşım

“Bu etkinliklerle topluma faydalı bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz”Okulda yapılan etkinlikler sayesinde öğrencilerin topluma faydalı birey olarak yetiştirilmesini hedeflediklerini söyleyen Yunus Emre İlkokulu Müdür Yardımcısı Süleyman Çubukçu, “Okul olarak bu tür etkinliklerimizi sürekli olarak yapmaktayız. Bu etkinliklerdeki amacımız okulumuzun adına yakışır bir şekilde topluma faydalı bireyler yetiştirmek. Okulumuzun 3-D sınıfı öğretmeni Harun Bolat öğretmenimizin bizlere getirmiş olduğu bu proje ile yeni bir etkinlik gerçekleştirilmiş oldu. Bu projemizde öğrencilerimizin oyuncaklarının diğer öğrenci arkadaşlarıyla paylaşma veya onlarla yardımlaşma yine onların isteklerine bir nebze olsun cevap verebilmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirmiş buluyoruz. Okulumuzda bütün sınıflarımızın katıldığı 'Oyuncağım Okul Yolunda' adlı bu etkinlikle kardeş okullarına katkı sağlayacaklar. Yunus Emre'nin adına yakışacak şekilde okulumuzda bu tür projeler sürekli yapılmaktadır."