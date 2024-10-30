Oyuncakları biriktirip başka okullara gönderdiler! Ordulu miniklerden anlamlı paylaşım

“Toplanan bu oyuncaklarla öğrencilerimizde kardeşleriyle kaynaşacaktır”
Ayrıca öğrencilerin toplanan oyuncaklarla diğer kardeşleriyle kaynaşacağını ifade eden Müdür Yardımcısı Çubukçu, "Toplanan bu oyuncaklar çevre mahallelerimizdeki okullarımızda okuyan öğrencilerimize gönderilerek, buradaki öğrencilerimizle kaynaşmaları sağlanacaktır. Toplum yararına yapılan bu hizmetlerle öğrencilerimiz kendilerini geliştirmekte bu gibi projelerle yardımlaşma duygusunu yaşayarak topluma faydalı birey haline gelmektedirler” diye konuştu.