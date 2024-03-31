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Gündem Oy kullanmaya gelenler gözlerine inanamadı! İşte Türkiye genelinden seçim manzaraları
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Oy kullanmaya gelenler gözlerine inanamadı! İşte Türkiye genelinden seçim manzaraları

Türkiye genelinde 61 milyondan fazla vatandaş Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Sandık başlarından renkli görüntüler gelirken, oy verme işlemi sürüyor. Siirt’te de kurulan 840 sandıkta 217 bin 353 seçmen oy kullanacak. 90 yaşındaki Zeynep Akbulut, yakınlarının da desteğiyle Halide Kutlualp Ortaokulu’na gelerek, 1211 nolu sandıkta oyunu kullandı. İşte Türkiye'den seçim manzaraları...

• 31 Mart 2024 - 11:15 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2024 - 11:15 • Son Güncelleme:
1 Oy kullanmaya gelenler gözlerine inanamadı İşte Türkiye genelinden seçim manzaraları

Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen saate göre 08.00 itibarıyla başladı. Türkiye genelinde 61 milyon 441 bin vatandaş, kurulan 206 bin 845 sandıkta oyunu kullanacak. Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Oy kullanma işlemlerinde başlangıç ve bitiş saati bu seçimde farklılık gösterdi. YSK, 32 ilde seçimlerin sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için oy verme saatlerini 07.00 ve 16.00 olarak belirledi. Batı illerinde ise oy kullanma saatleri seçim takvimine göre işleyecek. Öte yandan, 61 milyondan fazla oy kullanılacak olan 31 Mart Yerel Seçimlerinde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanacak.

2 Oy kullanmaya gelenler gözlerine inanamadı İşte Türkiye genelinden seçim manzaraları

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.

3 Oy kullanmaya gelenler gözlerine inanamadı İşte Türkiye genelinden seçim manzaraları

Körfez ilçesinde yaşayan oto tamirci Summani Yılmaz, oy kullanacağı Körfez İmam Hatip Ortaokulu'na 3 yaşındaki atı 'Rüzgar' ile geldi. Yılmaz'ı at üstünde görenler şaşırırken, bazıları 'Rüzgar'ın yanına gidip başını okşadı. 20 yıldır ata bindiğini belirten Yılmaz, "Tokatlıyım, Tokat'ta da benim atım var. 3 yıldır Rüzgar'a bakıyorum. At, Türk'ün kanadıdır diye biliyoruz. Bu memleketin atlarla kazanıldığını insanlara göstermek istiyoruz. Şimdiki silahlarımız nasıl mevcutsa o zaman da silahımız attı. Onun için güzel bir duygu; ata bakmakla gurur duyuyorum. Boş zamanlarımda zaten çoğunlukla biniyorum. Onun için atla oy kullanmaya geliyorum" dedi. 1 milyon 533 bin 380 seçmenin oy kullanacağı Kocaeli'den oy çağrısında da bulunan Yılmaz, "Bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin belediye başkan adaylarına başarılar diliyorum. Vatanımıza, milletimize, kazanan tarafa hayırlı, uğurlu olsun. Biz de görevimizi yapmaya geldik. Oy, her vatandaşın görevidir. 'Kullanmayayım, onu sevmiyorum, bunu sevmiyorum' demekle olmaz. Gel sandığa oyunu kullan. Artık hayırlısı diyeceğiz. Oyumuzu kullanacağız, sonuçlarına katlanacağız" diye konuştu.

4 İZMİRDE ATLARI İLE OY VERMEYE GELDİLER

İZMİR'DE ATLARI İLE OY VERMEYE GELDİLER

İzmir Bornova'da at eğitmeni Faruk Ceren oy kullanacağı Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na, Bayraklı'daki öğrencisi Melisa Onuk ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'ne at üstünde geldi.

5 Oy kullanmaya gelenler gözlerine inanamadı İşte Türkiye genelinden seçim manzaraları

Faruk Ceren ise "Yine can dostlarımızla geldik. Ata farkındalığa da dikkat çekmek istedik. Herkesten bu güzel dostlarımızı bir şekilde hayatlarının bir köşesine yerleştirmelerini istiyorum" diye konuştu. Faruk Ceren'e eşlik eden Karya Kulapa (12), "Atları çok seviyorum. Çok eğlendim" dedi.

6 ŞANLIURFA’DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

ŞANLIURFA’DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Şanlıurfa’da kurulan 4 bin 435 sandıkta, saatlerin 07.00'yi göstermesiyle seçmenler oy kullanmaya başladı. 1 milyon 252 bin 96 seçmenin oy kullanacağı kentte, herhangi bir olumsuz yaşanmaması için 11 bin 230 polis ve jandarma personeliyle güvenlik tedbiri alındı.

7 SİVASTA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

SİVAS'TA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi Sivas'ta saat 07.00 itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar oy kullanmak için okullara gitti.

8 HATAYDA SEÇMENLER SANDIK BAŞINDA; BAZILARI KONTEYNERLERDE OY KULLANDI

HATAY'DA SEÇMENLER SANDIK BAŞINDA; BAZILARI KONTEYNERLERDE OY KULLANDI

Hatay'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 3 bin 424 sandık kurulurken, 6 Şubat depremlerinde hasar gören okulların bahçelerine konteyner yerleştirildi. Bazı seçmenler, konteynerlere yerleştirilen sandıklarda oy kullanmaya başladı.

9 TRABZON

TRABZON

Trabzon’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00’de başladı. Kentte seçim için 2 bin 264 sandıkta 619 bin 603 kişi oy kullanacak.

10 ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Sabah erken saatlerde gelenler, okul ve sınıf önlerinde kuyruk oluşturdu.

11 OYUNU SAĞLIK PERSONELİ EŞLİĞİNDE KULLANDI

OYUNU SAĞLIK PERSONELİ EŞLİĞİNDE KULLANDI

Diyarbakır’da 79 yaşındaki Hafize Canpolat, hastalığı nedeniyle sağlık çalışanları eşliğinde oy kullandı. Hafize Canpolat’ın kızı Dilek Canpolat ise hizmetten memnun olduklarını ifade ederek, “Evde bakım hizmeti görevlileri annem hasta olduğu için gelip evden aldılar. Oyumuzu kullandık. Hayırlara vesile olsun. İnsanlık kazansın” diye konuştu.