Oy kullanmaya gelenler gözlerine inanamadı! İşte Türkiye genelinden seçim manzaraları
Türkiye genelinde 61 milyondan fazla vatandaş Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Sandık başlarından renkli görüntüler gelirken, oy verme işlemi sürüyor. Siirt’te de kurulan 840 sandıkta 217 bin 353 seçmen oy kullanacak. 90 yaşındaki Zeynep Akbulut, yakınlarının da desteğiyle Halide Kutlualp Ortaokulu’na gelerek, 1211 nolu sandıkta oyunu kullandı. İşte Türkiye'den seçim manzaraları...
• 31 Mart 2024 - 11:15 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2024 - 11:15 • Son Güncelleme: