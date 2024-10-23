Otizmli torunundan ayrılmak istemedi! Gittiği okulu baştan inşa etti!

"Eski masaları toparlıyorum, biraz sağlam olanları daha da sağlamlaştırıyorum"
Coşkunlar, "Mesela üst kattaki camların hepsine emniyet kilidi taktım lambalar ve prizler bozuluyor, onları tamir ediyorum. Alt katta sandalye ve masalar var. Ben aşağıdaki eski masaları toparlıyorum, biraz sağlam olanları daha da sağlamlaştırıyorum. Bilişim odasının 80 sandalyesi var, bütün derileri yırtılmış. Deri alıp geldim, bunların bütün derilerini yeniden taktım, sağlamlaştırdım ve masrafını hocam bana iade etti" şeklinde konuştu.