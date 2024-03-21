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Gündem ÖSYM MSÜ taban puanları 2024 ve kontenjanları || Erkek-Kadın MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp okulu taban puanları açıklandı mı? KHO, DHO, HHO taban puanları
Haberler Gündem Haberleri ÖSYM MSÜ taban puanları 2024 ve kontenjanları || Erkek-Kadın MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp okulu taban puanları açıklandı mı? KHO, DHO, HHO taban puanları
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ÖSYM MSÜ taban puanları 2024 ve kontenjanları || Erkek-Kadın MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp okulu taban puanları açıklandı mı? KHO, DHO, HHO taban puanları

ÖSYM MSÜ taban puanları ve kontenjanları 2024 bilgisi, sonuçların açıklanmasıyla gündeme geldi. MSÜ taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, sorusuna yanıt aranıyor. MSÜ taban ve tavan puanları sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türüne göre değişkenlik gösteriyor. Kadın ve erkek adaylarda kontenjan sayısı da farklılık gösterdiğinden puanlar da değişebiliyor. Peki, MSÜ taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte en son açıklanan MSÜ taban puanları listesi…

• 21 Mart 2024 - 13:13 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2024 - 13:13 • Son Güncelleme:
1 ÖSYM MSÜ taban puanları 2024 ve kontenjanları || Erkek-Kadın MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp okulu taban puanları açıklandı mı KHO, DHO, HHO taban puanları

Askeri okulda okumak isteyenler 3 Mart’ta düzenlenen MSÜ sınavlarına girdi. MSÜ sınav sonuçları açıklanınca, gözler MSÜ taban puanlarına çevrildi. Sınav sonuçlarıyla sayısal, sözel, eşit ağırlık puan türünden elde ettikleri sonuçları ve başarı sıralamaları da öğrenildi. Aldığı puana göre yerleşmek isteyen adaylar Kara, Deniz, Hava harp okullarını belirlemek için yılın taban puanlarını sorguluyor. Peki, 2024 MSÜ Taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte, MSÜ taban puanları ve kontenjanlarına ilişkin son bilgiler…

2 MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 AÇIKLANDI MI

MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

2024 MSÜ taban puanları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. MSÜ taban puanları bu yıl yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından netlik kazanacak. Adaylar, geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelere göre puanlar hakkında fikir sahibi olabilecek. İşte 2023 MSÜ taban puanları…

3 2023 MSÜ HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

2023 MSÜ HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495

KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076

4 2023 MSÜ HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

2023 MSÜ HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

5 2023 MSÜ ASTSUBAY MYO ADAYLARI

2023 MSÜ ASTSUBAY MYO ADAYLARI

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949

ASTSUBAY MYO ADAYLARI

BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153

BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Genel Puan Türü: 201,24828

6 2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 3 Mayıs- 29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.

7 ÖSYM MSÜ taban puanları 2024 ve kontenjanları || Erkek-Kadın MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp okulu taban puanları açıklandı mı KHO, DHO, HHO taban puanları

Bu yılda benzer şekilde tercihlerin Mayıs ayı içerisinde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.