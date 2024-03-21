ÖSYM MSÜ taban puanları 2024 ve kontenjanları || Erkek-Kadın MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp okulu taban puanları açıklandı mı? KHO, DHO, HHO taban puanları
ÖSYM MSÜ taban puanları ve kontenjanları 2024 bilgisi, sonuçların açıklanmasıyla gündeme geldi. MSÜ taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, sorusuna yanıt aranıyor. MSÜ taban ve tavan puanları sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türüne göre değişkenlik gösteriyor. Kadın ve erkek adaylarda kontenjan sayısı da farklılık gösterdiğinden puanlar da değişebiliyor. Peki, MSÜ taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte en son açıklanan MSÜ taban puanları listesi…
• 21 Mart 2024 - 13:13 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2024 - 13:13 • Son Güncelleme: