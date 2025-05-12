Osmaniyeli arıcılardan küresel iklim değişikliğine karşı teknolojik önlem! Cep telefonlarından takip ediyorlar
Osmaniye'de arıcılar, veteriner hekim Bünyamin Akın'ın öncülüğünde Türkiye'de çok yaygın olmayan, yüksek teknolojili 'arı kantarı' kullanarak küresel iklim değişikliğinin getirdiği dezavantajları minimuma indirip, tüm kontrolleri cep telefonlarından sağlıyor. İlçedeki Tüysüz beldesinde arıcılık yapan veteriner hekim Bünyamin Akın, küresel iklim değişikliğine karşı teknolojik önlemler almaya başladı. Kovanları 'arı bezi' ile saran Akın, sıcaklık değişkenliğini sabit tutup, kovanların hızlı hava değişimlerinden olumsuz etkilenmemesini hedefledi.
İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)-
• 12 Mayıs 2025 - 10:56 • Son Güncelleme:
İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)-
• 12 Mayıs 2025 - 10:56 • Son Güncelleme: