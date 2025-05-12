Osmaniyeli arıcılardan küresel iklim değişikliğine karşı teknolojik önlem! Cep telefonlarından takip ediyorlar

Bu sensörler sayesinde bizlere bilgi geliyor. Örneğin kovan içinde kuluçka faaliyetleri var gibi. Eğer kışın besleme yapmamız gerekiyorsa 'besleme yap' diye uyarıyor. Arının kuluçka faaliyetleri bittiğini, ilaçlama yapabileceğimizi bildiriyor. Bu cihaz bize arıcılıkta ne yapmamız gerektiği noktasında bilimsel olarak çok fayda sağlıyor. Yeni bir sistem, daha önce normal kantarlar kullanılırdı. Bu sistemse kovanı hiç kaldırmadan günlük verileri telefonuma bildirim olarak gönderiyor ve bizler de ona göre hareket ediyoruz" dedi.