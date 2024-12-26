Osmaniye'de 'duvarsız sınıflar' modeliyle çocuklar ilgi alanlarını kendileri seçiyor
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan anaokulunda öğrencileri, bireysel gelişimlerine uygun olarak duvarsız sınıflarda hem eğleniyor hem öğreniyor. Bu yeni eğitim modeliyle çocuklar ilgi duydukları alanlarla aldıkları eğitimle gün boyu bol bol eğlenip enerjilerini boşaltıyorlar. Açıklamalarda bulunan öğretmen Dilek İren, 'Doğa kütüphanesi, inşaat ve tasarım atölyesi oluşturduk. Burada çocuklar kilim dokuyoruz, sistemle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bir vidayı söküyorlar, çakıyorlar. Çocukların da katkısı olsun diye bitki ve gözlem atölyesi de oluşturduk' dedi.
İHA
• 26 Aralık 2024 - 14:47 • Son Güncelleme:
İHA
• 26 Aralık 2024 - 14:47 • Son Güncelleme: