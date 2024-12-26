Osmaniye'de 'duvarsız sınıflar' modeliyle çocuklar ilgi alanlarını kendileri seçiyor

Okullarından çok ve bu uygulamadan çok memnun olduğunu söyleyen öğrenci velisi Fahriye Atısagun, "Nehir Atısagun'un annesiyim, Nehir burada anasınıfı öğrencisi, okulumuzdan çok memnunuz aktiviteli bir okul, gelenek ve görenekleri tanıtan bir okul. Çocuğumuzu güvenle gönderiyoruz, şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadık" dedi.