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FenerbahçeOrtada yeni hoca yok Ali Koç'ta transfer çok! 3 bomba birden...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ortada yeni hoca yok Ali Koç'ta transfer çok! 3 bomba birden...
• 06 Nisan 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:

Ortada yeni hoca yok Ali Koç'ta transfer çok! 3 bomba birden...

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve yönünü İskandinav ülkelerine çeviren Fenerbahçe'nin 3 sürpriz oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi. İşte Ali Koç'un listesinde bulunan o futbolcular...

• 06 Nisan 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:
1Ortada yeni hoca yok Ali Koçta transfer çok 3 bomba birden...
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Kötü geçen sezonların ardından güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, gelecek yılları da düşünerek genç ve potansiyelli isimlerin peşine düştü. Midtjylland forması giyen 3 futbolcu Kanarya'nın hedefinde.

2Ortada yeni hoca yok Ali Koçta transfer çok 3 bomba birden...

Sarı-lacivertlilerin en çok üzerinde durduğu isim ön libero Raphael Onyedika. 20 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Danimarka ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

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Monaco ve PSV de Raphael'in peşinde. 1.84 boyundaki futbolcu hem güçlü hem de çok teknik. Kanarya bu ismi alarak gelecekte yüksek rakamlara satmayı hedefliyor.

4Ortada yeni hoca yok Ali Koçta transfer çok 3 bomba birden...

Kanarya aynı kulüpten iki Brezilyalı oyuncuyu da izlemeye almış durumda. Biri 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Evander.

5Ortada yeni hoca yok Ali Koçta transfer çok 3 bomba birden...

Diğeri de 22'lik forvet Junior Brumado. Fenerbahçe 3 genç futbolcu için de sezon sonunda Midtjylland ile masaya oturacak.

6Ortada yeni hoca yok Ali Koçta transfer çok 3 bomba birden...

Raphael Onyedika'nın bonservis bedeli 3 milyon euro. Evander'in piyasa değeri 7 milyon euro. Brumado ise 2 milyon euro.

7Ortada yeni hoca yok Ali Koçta transfer çok 3 bomba birden...

Kanarya bu oyunculardan en az 2'sini kadrosuna katmayı hedefliyor. Hem genç hem de güçlü bir kadro kurulacak.

8PELKAS SÜRPRİZİ

PELKAS SÜRPRİZİ

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe zorlu derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken takımın Yunan yıldızı Pelkas hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

9Ortada yeni hoca yok Ali Koçta transfer çok 3 bomba birden...

Takvim'de yer alan habere göre geçen sezon Pelkas'ı transfer etmek isteyen ancak başaramayan Bologna bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İşte detaylar...

10Ortada yeni hoca yok Ali Koçta transfer çok 3 bomba birden...

Geçtiğimiz sezon Yunan yıldızı transfer etmek isteyen İtalyan kulübü, Fenerbahçe engeline takılmıştı. Sarı-lacivertliler, Pelkas'ı bırakmamıştı...

11Ortada yeni hoca yok Ali Koçta transfer çok 3 bomba birden...

Bologna'nın bir kez daha Pelkas'a teklif yaptığı ve Yunan yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ortaya çıktı.

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Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncu için 4 milyon euro istediği öğrenildi.

13Ortada yeni hoca yok Ali Koçta transfer çok 3 bomba birden...

Bologna, 28 yaşındaki Pelkas'a 3 yıllık imza attırmak istiyor...

14Ortada yeni hoca yok Ali Koçta transfer çok 3 bomba birden...

 

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