• 06 Nisan 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:
Ortada yeni hoca yok Ali Koç'ta transfer çok! 3 bomba birden...
Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve yönünü İskandinav ülkelerine çeviren Fenerbahçe'nin 3 sürpriz oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi. İşte Ali Koç'un listesinde bulunan o futbolcular...
• 06 Nisan 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:
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Kötü geçen sezonların ardından güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, gelecek yılları da düşünerek genç ve potansiyelli isimlerin peşine düştü. Midtjylland forması giyen 3 futbolcu Kanarya'nın hedefinde.
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PELKAS SÜRPRİZİ
Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe zorlu derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken takımın Yunan yıldızı Pelkas hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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