Ormandan toplayıp pazarlarda satıyorlar! Kilosu 300 lira: "70 tür birbirine benziyor, ölüme bile götürüyor"

Bozdoğan'da mantar satışı yapan Muammer Bozyiğit doğal olarak yetişen mantarların işlenen topraklarda bulunmadığını, yalnızca dağlık ve ormanlık alanlarda yetiştiğini belirtti. Bozyiğit, "Kırmızı, beyaz ve mor çıntar çeşitlerimiz var. Beyaz çıntarın kilosu 100 TL, kırmızı ise daha çok tanınıyor ve kilosu 300 TL. Kırmızı çıntarın lezzeti biraz daha farklı. Ayrıca kuzu göbeği adı verilen mantar çeşidimiz de var ancak mevsimi geçti" dedi.