Ormandan toplanıp kilosu 500 liradan satılıyor! Fiyatı uçtu ama herkes kapış kapış alıyor
10.10.2025 - 09:24Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Sinop'ta orman köylüsünün geçim kaynağı arasında yer alan kestane, kilosu 500 liradan satılmasına rağmen vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kış aylarının vazgeçilmezi kestaneye talep yoğun olurken, üreticiler fiyatların önümüzdeki günlerde düşmesini bekliyor.
1
2
Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve sobalarda kavrularak kebabı yapılan kestanenin, önümüzdeki günlerde bollaşmasıyla birlikte fiyatının düşmesi bekleniyor.
3
Pazarda satış yapan üreticiler, kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı nedeniyle bu yıl verimin düşük olduğunu belirtti. Zararlı gal arısının yalnızca kestane ağaçlarında görüldüğünü söyleyen üreticiler, bu durumun rekoltede ciddi azalmaya yol açtığını ifade ettiler.
4
Fesleğen mantarı da pazarda boy göstermeye başladı. Orman köylüsünün topladığı fesleğen mantarı da bu pazar kilogramı 200 liradan satışa sunuldu.