Ordu'nun adeta her yerinden tarih fışkırdı! Yüzlerce eser ortaya çıktı

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 6'arkeolog ve 15 işçi olmak üzere 21 kişilik ekip tarafından yürütülen kazılarda bugüne kadar 2 bin 150 yıllık olduğu tahmin edilen Kibele heykeli,