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Ordu'nun adeta her yerinden tarih fışkırdı! Yüzlerce eser ortaya çıktı

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nden adeta tarih fışkırdı. M.Ö. 120-63 yılları arasında hüküm süren ve Roma İmparatorluğu'na başkaldıran Pontos kralı VI. Mithradates döneminde inşa edilen antik kaleden bugüne kadar Kibele Heykeli, Dionnysos ve Pan figürü ve keçi biçimli hayvan heykellerinin yanı sıra 2 bine yakın eser ortaya çıktı.

• 14 Ekim 2024 - 10:31 • Son Güncelleme:
• 14 Ekim 2024 - 10:31 • Son Güncelleme:
1Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 6'arkeolog ve 15 işçi olmak üzere 21 kişilik ekip tarafından yürütülen kazılarda bugüne kadar 2 bin 150 yıllık olduğu tahmin edilen Kibele heykeli,

2Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı

Çocuk Dionysos, onu yetiştiren Pan figürü, yine Dionysos kültü ve Pan'la ilişkili olan keçi biçimli hayvan şeklindeki kompozit kaplar gün ışığına çıkarıldı.

3Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı

Kazılarda ayrıca iki küçük Kibele heykelciği ile bereket tanrısı Dionysos protomları bulundu.

4Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı

Kuzey teras kapısında bulunan Kalenin iç bölgesinde ise bereket tanrısı Dionysos'un boynuzlu yeni bir protomu daha ortaya çıkarıldı.

5Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı

Yapılan kazılarda ayrıca Apollon figürü, bronz Herme ve kartal figürü, sarmaşık bezemeli boğa ritonu, bronz kapı anahtarları,

6Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı

At figürü, onyx taşından yapılmış başı örtülü kadın kolyesi, balta, ok, mızrak uçları, pişmiş topraktan yapılmış kandiller, yine pişmiş toprak testiler, kum taşı gülle ve sikkeler ortaya çıkarıldı.

7“Ordudan tarih fışkırıyor”

“Ordu'dan tarih fışkırıyor”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kazı çalışmalarına tüm desteği sağladıklarını belirterek, “Ordu'dan adeta tarih fışkırıyor” dedi.

8Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı

Başkan Güler, “Özellikle arkeolojik zenginliğimizin korunduğunu görüyoruz.

9Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı

Burada bulunan tarihi eserler ile tarih ve kültür zenginliğimize katkıda bulunuyoruz.

10Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı

Karadeniz'in iç Anadolu'ya ve Ege'ye göre arkeolojik zenginlik açısından zayıf olduğu söylenirdi ama biz bunun tam tersi olduğunu gösteriyoruz. Buradan adeta tarih fışkırıyor.

11Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı

Buradan çıkarılan eserleri sergileyeceğimiz bir arkeoloji müzesinin hazırlıklarını yapıyoruz.

12Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı

Karadeniz Bölgesi ve Ordu tabiat güzelliklerinin yanı sıra arkeolojik zenginliği ile de bir çekim merkezi olacak” diye konuştu.

13Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı
14Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı
15Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı
16Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı
17Ordunun adeta her yerinden tarih fışkırdı Yüzlerce eser ortaya çıktı