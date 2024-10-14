Ordu'nun adeta her yerinden tarih fışkırdı! Yüzlerce eser ortaya çıktı
Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nden adeta tarih fışkırdı. M.Ö. 120-63 yılları arasında hüküm süren ve Roma İmparatorluğu'na başkaldıran Pontos kralı VI. Mithradates döneminde inşa edilen antik kaleden bugüne kadar Kibele Heykeli, Dionnysos ve Pan figürü ve keçi biçimli hayvan heykellerinin yanı sıra 2 bine yakın eser ortaya çıktı.
• 14 Ekim 2024 - 10:31 • Son Güncelleme:
• 14 Ekim 2024 - 10:31 • Son Güncelleme: