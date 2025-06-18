Ordulu kadınlar üretti Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuldu

Çalışmalar kapsamında Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) desteği alan Çamaş ilçesindeki kadın kooperatifleri, gün geçtikçe satış ağını genişletiyor. Kooperatif üyesi 8 kadın, kivi, dağ çileği ve süt reçeli, ısırganlı un tarhanası, kadayıflı kesme makarna, melocan otu konservesi, su böreği olmak üzere 70 çeşit ürün hazırlıyor. Kooperatif, bu sayede bahçelerde kendiliğinden yetişen sebze ve meyveleri değerlendiriyor, aynı zamanda dolaylı olarak yaklaşık 100 kadına ekonomik destek sağlıyor.