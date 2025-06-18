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Ordulu kadınlar üretti Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuldu

Ordu’da kadınların, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen desteklerle kurdukları kadın kooperatiflerinde ürettiği yöresel ürünler, Türkiye genelinde satışa sunuluyor.

• 18 Haziran 2025 - 12:56 • Son Güncelleme:
• 18 Haziran 2025 - 12:56 • Son Güncelleme:
1Ordulu kadınlar üretti Türkiyenin dört bir yanında satışa sunuldu

Ticaret Bakanlığı'nın verdiği destekler ile kadın kooperatif sayıları her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının ‘Kooperatifler Yılı’ ilan edilmesi üzerine Ticaret Bakanlığı, kooperatifler ile ilgili farkındalığı arttırmak ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere çeşitli tanıtım çalışmaları yürütüyor. Verilen desteklerin olumlu dönüş sağlaması üzerine bakanlık tarafından verilen destekler arttırılırken, kadınlar ise üretimi sürdürüyor.

2Ordulu kadınlar üretti Türkiyenin dört bir yanında satışa sunuldu

Çalışmalar kapsamında Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) desteği alan Çamaş ilçesindeki kadın kooperatifleri, gün geçtikçe satış ağını genişletiyor. Kooperatif üyesi 8 kadın, kivi, dağ çileği ve süt reçeli, ısırganlı un tarhanası, kadayıflı kesme makarna, melocan otu konservesi, su böreği olmak üzere 70 çeşit ürün hazırlıyor. Kooperatif, bu sayede bahçelerde kendiliğinden yetişen sebze ve meyveleri değerlendiriyor, aynı zamanda dolaylı olarak yaklaşık 100 kadına ekonomik destek sağlıyor.

3Kadınların başarısı belgesel oluyor

Kadınların başarısı belgesel oluyor

2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin önemli bir ayağını oluşturan kadın kooperatiflerinin tanıtımına yönelik belgesel çekimleri, bu ay Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde başladı. Çekimlerde kadın emeğinin, girişimciliğin ve dayanışmanın izini süren ekip, her noktada ilham verici hikayelere tanıklık ediyor. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da süreci yakından takip ederek, çekimlerin yapıldığı her noktada telefon aracılığıyla kadın kooperatiflerine selam ve desteklerini iletti. Kooperatifi kuran ve yaşatan kadınlarla birebir telefon görüşmeleri gerçekleştiren Bakan Bolat, hem kadın girişimcilerin hem de belgesel ekibinin yanında olduğunu her fırsatta gösterdi.

4Bakanlığımız ziyadesi ile destekçi, etiketimizi dahi kendimiz basıyoruz

"Bakanlığımız ziyadesi ile destekçi, etiketimizi dahi kendimiz basıyoruz"

Çamaş Hanımeli Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sebile Gelmez, 2021 yılında kurulan kooperatifin o günden bu yana kendini geliştirdiğini söyledi. Gelmez, "Ticaret Bakanlığı’nın verdiği ilk destek ile makinelerimizi almıştık. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı’na (KOOP-DES) başvuru yapmıştık. Bakanlığımız bu konuda ziyadesi ile bize destekçi. Şu anda etiketimizi dahi kendimiz basar bir haldeyiz, bu makineyi de verilen destekler ile aldık" dedi.