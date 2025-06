Ordulu kadınlar üretti Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuldu

Kadınların başarısı belgesel oluyor

2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin önemli bir ayağını oluşturan kadın kooperatiflerinin tanıtımına yönelik belgesel çekimleri, bu ay Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde başladı. Çekimlerde kadın emeğinin, girişimciliğin ve dayanışmanın izini süren ekip, her noktada ilham verici hikayelere tanıklık ediyor. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da süreci yakından takip ederek, çekimlerin yapıldığı her noktada telefon aracılığıyla kadın kooperatiflerine selam ve desteklerini iletti. Kooperatifi kuran ve yaşatan kadınlarla birebir telefon görüşmeleri gerçekleştiren Bakan Bolat, hem kadın girişimcilerin hem de belgesel ekibinin yanında olduğunu her fırsatta gösterdi.