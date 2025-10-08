Ordu'da kahverengi kokarca tehdidine karşı dev adım: Kritik kışlak mücadelesi başlıyor!

2

Muhtarlar ve ziraat odaları başta olmak üzere tüm kurumlarla etkin bir mücadele yürütüldüğünü aktaran Ay, şunları kaydetti:



"Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Zararlı ile mücadele tek aşamalı olmayıp, birbirini takip eden entegre mücadele prensipleri ile yürütülmektedir. Bu kapsamda biyolojik, biyoteknik, kimyasal ve mekanik mücadele yöntemleri yeri ve zamanı geldiğinde uygulanmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem itibarı ile en etkin mücadele yöntemlerinden biri olan biyoteknik mücadele kapsamında feromon tuzaklar kullanılmakta olup, toplanan zararlıların imha edilmesi popülasyon yoğunluğunun azalması açısından önem arz etmektedir."