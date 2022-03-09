Operasyonun ardından flaş Cüneyt Çakır gelişmesi! FIFA ve UEFA
Dün toplamda 16 hakemin görevine son veren ve Türk futbolunda tarihi bir operasyona imza atan MHK'nin bu hamlesine UEFA ve FIFA'nın ne cevap vereceği merak konusu oldu. FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'nda düdük çalma ihtimalinin riske girmesi krizin boyutlarını bir kar daha fazla artırıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden dün yapılan açıklamaya göre, Süper Lig kadrosunda yer alan 11, A klasmanında yer alan 5, VAR’dan 1 hakem ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Başında Cüneyt Çakır’ın da bulunduğu ihraç listesinde, yine FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen ile birlikte, deneyimli Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy’un yanı sıra Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Burak Şeker de yer aldı. Bu operasyondan sonra ligde maç yönetebilecek 15 hakem kaldı. VAR’da ise 4 isim olacak.
Sezon bitmeden radikal değişime giden MHK’nin, yaklaşık 45 gündür isimler üzerinde çalıştığı ileri sürüldü. Açıklamanın zamanlaması tartışma yaratırken; Süper Lig’in son haftasında Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Suat Arslanboğa’nın sahada, Tugay Kaan Numanoğlu ve Hakan Ceylan’ın ise VAR’da görev yapmaları kafaları karıştırdı.
Merkez Hakem Kurulu’nun Süper Lig hakem listesini yenilemesine ilk tepki Kulüpler Birliği Vakfı’dan geldi. Birlik, alınan kararlarda kendilerinin hiç bir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını ifade etti. Fenerbahçe de yazılı bir açıklama yaparak, “Bugün yaşananlar, Türk futbolunda yaşananlara dair duyduğumuz kaygıların hiç de yersiz olmadığını hatta bu kaygılarımızın az bile kaldığını net bir şekilde göstermiştir” ifadesini kullandı.
MHK’nin açıkladığı Süper Lig gözlemci listesinden çıkarılan önemli isimler bulunuyor. Mustafa Çulcu, Ünsal Çimen, Taner Gizenci, İbrahim Aksoy, Mustafa Arslan, Somer Karakaş, Süleyman Abay, Ahmet İbanoğlu gibi gözlemciler artık maç alamayacak. A klasmanında ise Ali Uluyol, Mesut Çarık, Sami Şamar, Fethi Serkan Koçak, Murat Türker ve Muammer Tokat gözlemcilik yapamayacak.
Merkez Hakem Kurulu’nun Süper Lig kadrosundan çıkardığı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır’ın 2022 Dünya Kupası’nda düdük çalması da riske girdi. FIFA’nın, 1 Şubat’ta Katar’da yapılan seminere davet ettiği Çakır’ın, kendi ülkesinde maç yönetemeyeceğinin resmen açıklanması durumunda Avrupa’dan turnuvaya katılacak 11 hakem arasına girme olasılığı bitecek. Çakır’ın Türkiye’deki hakemliği bu organizasyondan sonra son bulacaktı.
Aralarında Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık gibi iki üst düzey hakemin klasman dışında bırakılmasından sonra, gözler FIFA ve UEFA’ya çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun alınan son kararın ardından, özellikle uluslararası düzeyde maç yöneten hakemlerin durumu ile ilgili bilgi vermesi gerekiyor. İki kurumun da gerekli değerlendirmeyi yaparak Çakır ile Palabıyık’a artık Avrupa’da maç vermemesi bekleniyor.
Türk hakemleri arasında en önemli kariyere sahip bulunan Cüneyt Çakır, 2012, 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonalarında üçer maç yönetti. 2014 ve 2018 Dünya Kupası’nda da üçer maçta düdük çalan Çakır, 6 Haziran 2015’te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Devler Ligi’nde final yöneten ilk Türk hakem oldu.