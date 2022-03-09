Operasyonun ardından flaş Cüneyt Çakır gelişmesi! FIFA ve UEFA

Merkez Hakem Kurulu’nun Süper Lig hakem listesini yenilemesine ilk tepki Kulüpler Birliği Vakfı’dan geldi. Birlik, alınan kararlarda kendilerinin hiç bir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını ifade etti. Fenerbahçe de yazılı bir açıklama yaparak, “Bugün yaşananlar, Türk futbolunda yaşananlara dair duyduğumuz kaygıların hiç de yersiz olmadığını hatta bu kaygılarımızın az bile kaldığını net bir şekilde göstermiştir” ifadesini kullandı.