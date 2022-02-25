Önce Vitor Pereira keşfetmişti! Fenerbahçe'de Arda Güler modası! 'Hemen Avrupa'ya git'
Dün akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Slavia Prag karşısında sonradan oyuna giren ve performansıyla sosyal medyayı sallayan Arda Güler Fenerbahçe taraftarları kendisine hayran bıraktı.
Slavia Prag ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da 3-2'lik skorlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Sarı-lacivertlilerde genç futbolcu Arda Güler'in performansı sosyal medyada gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
Slavia Prag ile oynanan ikinci maçta da oyuna sonradan dahil olan Arda Güler takımının ikinci golünü adeta tek başına yarattı. Doğum gününde süre alan genç oyuncu ceza sahası içerisinde 5 rakibini oyundan düşürerek gol pozisyonunu hazırladı. Mergim Berisha dönen topta, rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
"Emre Mor'dan sonra gördüğüm ayaklarına hakim bu denli yetenekli birini hatırlamıyorum Allah'ına kurban çocuk senin yolun açık olsun, inşallah çizgini hiç bozmazsan çok büyük futbolcu olacaksın."