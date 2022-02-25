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UEFA Avrupa LigiÖnce Vitor Pereira keşfetmişti! Fenerbahçe'de Arda Güler modası! 'Hemen Avrupa'ya git'
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Önce Vitor Pereira keşfetmişti! Fenerbahçe'de Arda Güler modası! 'Hemen Avrupa'ya git'
• 25 Şubat 2022 - 08:04 • Son Güncelleme:

Önce Vitor Pereira keşfetmişti! Fenerbahçe'de Arda Güler modası! 'Hemen Avrupa'ya git'

Dün akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Slavia Prag karşısında sonradan oyuna giren ve performansıyla sosyal medyayı sallayan Arda Güler Fenerbahçe taraftarları kendisine hayran bıraktı.

• 25 Şubat 2022 - 08:04 • Son Güncelleme:
1Önce Vitor Pereira keşfetmişti Fenerbahçede Arda Güler modası Hemen Avrupaya git
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Slavia Prag ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da 3-2'lik skorlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Sarı-lacivertlilerde genç futbolcu Arda Güler'in performansı sosyal medyada gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

2Önce Vitor Pereira keşfetmişti Fenerbahçede Arda Güler modası Hemen Avrupaya git

Arda Güler, Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynadığı ilk maçta 75'inci dakikada oyuna dahil olmuştu. Genç yıldız, sarı-lacivertlileri umutlandıran golde Ferdi Kadıoğlu'na pası vermiş ve Avrupa'da ilk kez asist yapma sevinci yaşamıştı.

3Önce Vitor Pereira keşfetmişti Fenerbahçede Arda Güler modası Hemen Avrupaya git

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynadığı Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan genç oyuncu, taraftarları kendisine hayran bırakmıştı. Müsabakanın 75'inci dakikasında kenara gelen genç oyuncu tüm tribünlerden alkış toplamıştı.

4Önce Vitor Pereira keşfetmişti Fenerbahçede Arda Güler modası Hemen Avrupaya git

Slavia Prag ile oynanan ikinci maçta da oyuna sonradan dahil olan Arda Güler takımının ikinci golünü adeta tek başına yarattı. Doğum gününde süre alan genç oyuncu ceza sahası içerisinde 5 rakibini oyundan düşürerek gol pozisyonunu hazırladı. Mergim Berisha dönen topta, rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

5Önce Vitor Pereira keşfetmişti Fenerbahçede Arda Güler modası Hemen Avrupaya git

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler bu performansı sonrası sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, 17 yaşındaki oyuncu için övgü dolu cümleler kurdu. İşte Arda Güler için Twitter'da yapılan bazı yorumlar...

6Önce Vitor Pereira keşfetmişti Fenerbahçede Arda Güler modası Hemen Avrupaya git

"Emre Mor'dan sonra gördüğüm ayaklarına hakim bu denli yetenekli birini hatırlamıyorum Allah'ına kurban çocuk senin yolun açık olsun, inşallah çizgini hiç bozmazsan çok büyük futbolcu olacaksın."

7Önce Vitor Pereira keşfetmişti Fenerbahçede Arda Güler modası Hemen Avrupaya git

"Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim! İnşallah çok iyi yerlere geleceksin! Yeter ki böyle çalışmaya devam et ve ‘oldum’ deme, kendini hep daha da geliştirmeye çalış. Seviliyorsun."

8Önce Vitor Pereira keşfetmişti Fenerbahçede Arda Güler modası Hemen Avrupaya git

"Arda Güler attığımız 2.golde neler yapmış... İyi yerlere gelmek istiyorsan eğer hemen Fenerbahçe'den ayrılıp Avrupa'ya git Merih abin gibi."

9Önce Vitor Pereira keşfetmişti Fenerbahçede Arda Güler modası Hemen Avrupaya git

"Her ne kadar bugün Avrupa defterini kapatsa da Arda Güler adına güzel şeyler oldu inşallah çocuğa haddinden fazla sorumluluk yüklenmez ve şımartılmaz safi yetenek."

10Önce Vitor Pereira keşfetmişti Fenerbahçede Arda Güler modası Hemen Avrupaya git

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