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GalatasarayÖnce Fatih Terim'i veto etti ardından manevi oğlunu! 'Bonservisini almayacağız'
HaberlerGalatasaray Haberleri Önce Fatih Terim'i veto etti ardından manevi oğlunu! 'Bonservisini almayacağız'
• 18 Nisan 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:

Önce Fatih Terim'i veto etti ardından manevi oğlunu! 'Bonservisini almayacağız'

Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk'ün önce Fatih Terim'i veto etmesi ardından Terim'in transfer ettiği bazı oyuncularla yollarını ayırmak istemesi camiada oldukça dikkat çekti. İşte sezon biter bitmez sarı kırmızılı takımdan ayrılacak ilk oyuncu....

• 18 Nisan 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
1Önce Fatih Terimi veto etti ardından manevi oğlunu Bonservisini almayacağız
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Galatasaray'da kiralık oyuncular kulübe veda ediyor. Bunlardan biri de Halil Dervişoğlu... Galatasaray, 21 yaşındaki forveti sezon başında Brentford'tan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile transfer yarışına girmiş fakat Halil Dervişoğlu tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.

2Önce Fatih Terimi veto etti ardından manevi oğlunu Bonservisini almayacağız

Sarı Kırmızılılar, Halil Dervişoğlu için öncelik hakkına sahip. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır." denilmişti.

3Önce Fatih Terimi veto etti ardından manevi oğlunu Bonservisini almayacağız

Halil Dervişoğlu için farklı bir kulüp teklif yaparsa bu teklif aynı zamanda Galatasaray'a da iletilecek ve Sarı Kırmızılıların yeni bir teklif yapıp yapmayacağı sorulacak. Galatasaray, Halil Dervişoğlu için yeni bir teklif yapmayı düşünmezse genç forvet farklı bir kulüple görüşmelere başlayabilecek.

4Önce Fatih Terimi veto etti ardından manevi oğlunu Bonservisini almayacağız

Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almayacaklarını ifade etti. Akşam'a konuşan Öztürk, "Halil, kiralık bir oyuncu. Kendisinin bonservisini almayı düşünmüyoruz. Biz talip değiliz, talip olana hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Eşref Hamamcıoğlu yönetiminin ise Halil Dervişoğlu konusunda resmi bir açıklaması bulunmuyor.

5Önce Fatih Terimi veto etti ardından manevi oğlunu Bonservisini almayacağız

Halil Dervişoğlu'nun Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından yakından takip edildiği iddia edilmişti. Beşiktaş ve Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu için girişimlere başladığı iddia edilmişti. Özellikle Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu konusunda ısrarcı olduğu ifade edilmişti.

6Önce Fatih Terimi veto etti ardından manevi oğlunu Bonservisini almayacağız

Kariyerine İspanya'da devam etmek isteyen Halil Dervişoğlu, Türkiye'deki alternatiflere kapıları kapatmış durumda. Genç forvetin İspanya'dan bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu ifade edildi. Todofichajes'te yer alan habere göre Celta Vigo, Valencia ve Real Betis; Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

7Önce Fatih Terimi veto etti ardından manevi oğlunu Bonservisini almayacağız

Üç kulüpten öne çıkan takım ise Celta Vigo olarak belirtildi. Haberde Halil Dervişoğlu için en ciddi kulübün Celta Vigo olduğu belirtilirken genç forvetin sözleşmesine "İlk 11'de oynama" maddesinin de eklenebileceği kaydedildi.

8Önce Fatih Terimi veto etti ardından manevi oğlunu Bonservisini almayacağız

Celta Vigo'nun Halil Dervişoğlu'nu Iago Aspas'la birlikte çift forvet olarak düşündüğü aktarıldı. Valencia ve Real Betis'in öncelikleri arasında Halil Dervişoğlu yer almıyor. Celta Vigo'nun Halil Dervişoğlu için Brentford'a 3 milyon Euroluk resmi teklifini ileteceği kaydedildi.

9Önce Fatih Terimi veto etti ardından manevi oğlunu Bonservisini almayacağız

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu 2020-2021 sezonunun devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 21 yaşındaki forvet Galatasaray formasıyla 40 maçta 7 gol kaydetti. Transfermarkt verilerine göre Halil Dervişoğlu'nun piyasa değeri 3 milyon Euro...

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11Önce Fatih Terimi veto etti ardından manevi oğlunu Bonservisini almayacağız

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