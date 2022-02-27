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GalatasarayÖnce Fatih Terim'i şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor! Galatasaray'da bir ayrılık daha
HaberlerGalatasaray Haberleri Önce Fatih Terim'i şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor! Galatasaray'da bir ayrılık daha
• 27 Şubat 2022 - 14:10 • Son Güncelleme:

Önce Fatih Terim'i şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor! Galatasaray'da bir ayrılık daha

Fatih Terim'in transfer ettiği oyuncularla tek tek yollarını ayıran Burak Elmas, bir oyuncuyla daha vedalaşmak üzere. Eğer Lig 1'de kümeye düşmezlerse tecrübeli futbolcu ikinci Fransa seferini yapacak.

• 27 Şubat 2022 - 14:10 • Son Güncelleme:
1Önce Fatih Terimi şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor Galatasarayda bir ayrılık daha
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Sezon sonunda Mostafa Mohamed ile Galatasaray'ın yolları ayrılabilir. Bordeaux'ya transferi son saniyede yatan Mostafa Mohamed için Fransız ekibi bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalacak.

2Önce Fatih Terimi şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor Galatasarayda bir ayrılık daha

Hatırlanacağı üzere Galatasaray ile Bordeaux, Mostafa Mohamed transferi için sezon başında anlaşma sağlamış ancak Sarı-Kırmızılıların Zamalek ile yaşadığı ihtilaf sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

3Önce Fatih Terimi şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor Galatasarayda bir ayrılık daha

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in transferi için Bordeaux ile 2021-22 sezonu başında 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağlamıştı.

4Önce Fatih Terimi şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor Galatasarayda bir ayrılık daha

Hatta Bordeaux, Mostafa Mohamed'i Fransa'ya getirerek sağlık kontrollerinden dahi geçirmişti ancak Galatasaray'ın Zamalek ile yaşadığı ihtilaf sebebiyle transfer gerçekleşmemişti.

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Mısırlı forvet transferin son saniyede yatmasının ardından yaptığı açıklamada "Milli takımdan izinli olarak Fransa'ya gittim.

6Önce Fatih Terimi şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor Galatasarayda bir ayrılık daha

Sağlık kontrolünden geçtim ama transfer son anda iptal oldu. Galatasaray ile Zamalek arasında bir anlaşmazlık olduğunu öğrendim. Bu sezon sonuna kadar Galatasaray'da devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

7Önce Fatih Terimi şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor Galatasarayda bir ayrılık daha

Akşam'ın haberine göre; Bordeaux'nun Mostafa Mohamed için yaklaşık yine aynı rakamla sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı öne sürülürken, Fransız ekibinin Ligue 1'den düşmemesi halinde transferin gerçekleşebileceği iddia ediliyor.

8Önce Fatih Terimi şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor Galatasarayda bir ayrılık daha

Galatasaray kariyerine harika bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed daha sonra büyük bir düşüş yaşamış ve özel hayatındaki sorunlarla manşetleri süslemişti.

9Önce Fatih Terimi şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor Galatasarayda bir ayrılık daha

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan 24 yaşındaki forvet 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Mısırlı golcünün güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro.

10Önce Fatih Terimi şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor Galatasarayda bir ayrılık daha

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