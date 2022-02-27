• 27 Şubat 2022 - 14:10 • Son Güncelleme:
Önce Fatih Terim'i şimdi de onun yıldızlarını gönderiyor! Galatasaray'da bir ayrılık daha
Fatih Terim'in transfer ettiği oyuncularla tek tek yollarını ayıran Burak Elmas, bir oyuncuyla daha vedalaşmak üzere. Eğer Lig 1'de kümeye düşmezlerse tecrübeli futbolcu ikinci Fransa seferini yapacak.
• 27 Şubat 2022 - 14:10 • Son Güncelleme:
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Sezon sonunda Mostafa Mohamed ile Galatasaray'ın yolları ayrılabilir. Bordeaux'ya transferi son saniyede yatan Mostafa Mohamed için Fransız ekibi bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalacak.
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