Ömer Bayram'dan Babel'in kadar hepsi gidiyor! Galatasaray'da tam 9 ayrılık
İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'le önümüzdeki sezonun kadro mühendisliğini oluşturmaya başlayan Galatasaray'da 9 ayrılık kapıya dayandı. Eyalarını toplayan oyuncular arasında Van Aanholt, Babel, Ömer Bayram gibi isimler var...
Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da hedefte yine Domenec Torrent var. Son alınan 3-1'lik Gaziantep mağlubiyeti sonrası İspanyol hocaya eleştiriler geldi. Diğer yandan İsmail Kartal'la çıkışa geçen Fenerbahçe'deki başarıyı da kaleme alan SABAH Spor yazarları, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, İskender Günen ve Bülent Timurlenk çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...
Bu gergin ortamda sarı- kırmızılılar huzura nasıl ulaşacak?
GÜRCAN BİLGİÇ: Burak Elmas-Fatih Terim ikilisinin doğru bir transfer planlaması yapmadıkları ortada. Kerem dışında fark yaratan oyuncuları da yok. Ancak Gaziantep maçı özelinde fatura yönetim veya teknik heyetten ziyade, Gomis üzerinden kesilmeli.
Son Gaziantep maçında görüldü ki Galatasaray'ın Kerem'den başka bireysel becerisiyle katkı yapan ikinci oyuncusu yok. Göztepe ve Beşiktaş maçında alınan 3'er puan olmasa uzun yıllardan sonra ligde çok daha kötü bir tablo ortaya çıkabilirdi. Bugün gelinen noktada bu kadrodan istikrarlı bir yapı oluşma şansı Kaf Dağı'nın ardında...
G.Saray'da hafta sonunda mali kongre var. Büyük bir ihtimalle Başkan Burak Elmas, üyelerden 'Bana ocak ayına kadar zaman verin, doğruları yapmazsak o tarihte erken seçim kararı alırım' diyecektir. 30 milyon Euro para harcayıp 3 kulvara da kepenk indiriyorsanız, futbol aklınızı gözden geçirmelisiniz.
F.Bahçe'de İsmail Kartal gelecek sezon takımın başında kalmalı mı?
GÜRCAN BİLGİÇ: İsmail hoca zaten Löw'e takımı hazırlamak için göreve getirildi. Süreç içinde takımı geliştirecek, yeni sezona da hazırlayacaktı. Ama beklentilerin üstüne çıktı. Yerlerde sürünen takıma yeniden futbolcu olduklarını hatırlattı.
İSKENDER GÜNEN: İsmail Kartal geldikten sonra 9 maçta alınan 20 puan var. Takım olumlu işaretler veriyor. Fakat bir gerçek var ki Kartal şampiyonluk hedefi kalmayan bir takımın başına geldi. Bu da üstündeki baskıyı azalttı. Eğer Fenerbahçe ligi ikinci sırada bitirecek olursa bunu bir başarı olarak değerlendirebiliriz.
Lider Trabzonspor Rize'ye kaybetti, rakibi ikinci sıradaki Konya da Fenerbahçe'ye yenildi. Neler söylersiniz?
İSKENDEN GÜNEN: Bazı maçlar var ki hava ve saha koşulları, oynamaya çalışan takım için sorun yaratır. Tıpkı Trabzonspor için Rize maçındaki gibi. Çünkü Trabzonspor'un oyun planında topa sahip olma ve çok pas var. Ayrıca mutlak 3 puana ihtiyacı olan Rize, ortaya koydukları dirençle başarılı oldu.
Liglerin Milli araya girmesi sonrası Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, takıma 4 günlük izin verdi. Milli takımlarına gitmeyecek oyuncular ise bunu kısa süreli tatil olarak değerlendirdi. Bu isimlerden biri de Marcao. Brezilyalı oyuncunun transfer görüşmeleri için İtalya'ya gideceği iddia edildi.
Fotospor'un haberine göre; Pena'nın İspanya'ya, Halil, Babel, Ömer Bayram ve van Aanholt'un Amsterdam'a, Gomis ve Feghouli'nin Paris'e gideceği öğrenildi. Asıl sürpriz ise Marcao'nun Pulgar'la beraber İtalya'ya gitmek için hazırlık yapmaları oldu. İkilinin Milano uçağına yer ayırttığı, Şilili oyuncunun oradan Floransa'ya gidebileceği, ancak Marcao'nun İtalya seferinin nedenin transfer için olduğu dedikodusu yayıldı.