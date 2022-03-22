Ömer Bayram'dan Babel'in kadar hepsi gidiyor! Galatasaray'da tam 9 ayrılık

Lider Trabzonspor Rize'ye kaybetti, rakibi ikinci sıradaki Konya da Fenerbahçe'ye yenildi. Neler söylersiniz?

İSKENDEN GÜNEN: Bazı maçlar var ki hava ve saha koşulları, oynamaya çalışan takım için sorun yaratır. Tıpkı Trabzonspor için Rize maçındaki gibi. Çünkü Trabzonspor'un oyun planında topa sahip olma ve çok pas var. Ayrıca mutlak 3 puana ihtiyacı olan Rize, ortaya koydukları dirençle başarılı oldu.