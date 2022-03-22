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GalatasarayÖmer Bayram'dan Babel'in kadar hepsi gidiyor! Galatasaray'da tam 9 ayrılık
HaberlerGalatasaray Haberleri Ömer Bayram'dan Babel'in kadar hepsi gidiyor! Galatasaray'da tam 9 ayrılık
• 22 Mart 2022 - 09:51 • Son Güncelleme:

Ömer Bayram'dan Babel'in kadar hepsi gidiyor! Galatasaray'da tam 9 ayrılık

İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'le önümüzdeki sezonun kadro mühendisliğini oluşturmaya başlayan Galatasaray'da 9 ayrılık kapıya dayandı. Eyalarını toplayan oyuncular arasında Van Aanholt, Babel, Ömer Bayram gibi isimler var...

• 22 Mart 2022 - 09:51 • Son Güncelleme:
1Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık
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Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da hedefte yine Domenec Torrent var. Son alınan 3-1'lik Gaziantep mağlubiyeti sonrası İspanyol hocaya eleştiriler geldi. Diğer yandan İsmail Kartal'la çıkışa geçen Fenerbahçe'deki başarıyı da kaleme alan SABAH Spor yazarları, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, İskender Günen ve Bülent Timurlenk çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

2Bu gergin ortamda sarı- kırmızılılar huzura nasıl ulaşacak

Bu gergin ortamda sarı- kırmızılılar huzura nasıl ulaşacak?

GÜRCAN BİLGİÇ: Burak Elmas-Fatih Terim ikilisinin doğru bir transfer planlaması yapmadıkları ortada. Kerem dışında fark yaratan oyuncuları da yok. Ancak Gaziantep maçı özelinde fatura yönetim veya teknik heyetten ziyade, Gomis üzerinden kesilmeli.

3Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

Kerem maçı asist kralı olarak bitirebilirdi. Bir taraf kaçırdı, diğeri attı. Bireysel hataların ön plana çıktığı maçtı. Erol Bulut da Galatasaray'ın bu zayıf noktasını iyi değerlendirdi.

4Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

İSKENDER GÜNEN: G.Saray'ın Avrupa'da aldığı sonuçlar, yapılan birçok yanlışın üstünü örttü. Şimdi Kral Çıplak! Belirli bir oyun felsefesi olmayan, oyuncu kalitesi bir büyük takıma yakışır şekilde değil.

5Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

Son Gaziantep maçında görüldü ki Galatasaray'ın Kerem'den başka bireysel becerisiyle katkı yapan ikinci oyuncusu yok. Göztepe ve Beşiktaş maçında alınan 3'er puan olmasa uzun yıllardan sonra ligde çok daha kötü bir tablo ortaya çıkabilirdi. Bugün gelinen noktada bu kadrodan istikrarlı bir yapı oluşma şansı Kaf Dağı'nın ardında...

6Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

LEVENT TÜZEMEN: Yardımcı bir hocayla yola devam etmenin faturasını G.Saray ödemeye devam ediyor. Torrent maçı okuyamıyor, doğru kadro yaratamıyor, bazı oyunculara karşı tavırlı davranıyor. Zorbay Küçük, Başakşehir maçı sonrası Arda Turan ve bazı oyuncularla sorun yaşamıştı.

7Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

Terim çıkıp Küçük'e "Sen benim oyuncularıma yalancı diyemezsin" diye çıkışmıştı. Antep maçında az daha Kerem'in ayağı kırılıyordu, kulüp Kerem'in aldığı darbelerin fotoğrafını yayınladı.

8Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

Maçtan sonra Torrent, yenilginin hikâyesini anlattı. Hakemle ilgili Kerem'e yapılan tekmelerden dolayı tek kelime etmedi. Oyuncular Torrent'i sevmiyor... Torrent iyi bir yardımcı antrenör olabilir ama asla G.Saray'ı çalıştıracak güçlü bir teknik adam olamaz.

9Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

BÜLENT TİMURLENK: Oyunun kalbi orta sahayı hafife alan ve sayısız transfer yanlışı yapan G.Saray'ın güneşli günleri Avrupa'daydı. Ancak Domenec Torrent, rakipleri okumakta zorlanıyor, oyuna müdahaleleri ise yetersiz.

10Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

G.Saray'da hafta sonunda mali kongre var. Büyük bir ihtimalle Başkan Burak Elmas, üyelerden 'Bana ocak ayına kadar zaman verin, doğruları yapmazsak o tarihte erken seçim kararı alırım' diyecektir. 30 milyon Euro para harcayıp 3 kulvara da kepenk indiriyorsanız, futbol aklınızı gözden geçirmelisiniz.

11F.Bahçede İsmail Kartal gelecek sezon takımın başında kalmalı mı

F.Bahçe'de İsmail Kartal gelecek sezon takımın başında kalmalı mı?

GÜRCAN BİLGİÇ: İsmail hoca zaten Löw'e takımı hazırlamak için göreve getirildi. Süreç içinde takımı geliştirecek, yeni sezona da hazırlayacaktı. Ama beklentilerin üstüne çıktı. Yerlerde sürünen takıma yeniden futbolcu olduklarını hatırlattı.

12Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

Artık yıldızları olan bir takım Fenerbahçe. Üstelik ligin en genç kadrosuna sahipken. Artık en rahat olan Fenerbahçe yönetimi. Kartal ile bütünleşmiş bir taraftar sinerjisi yakaladılar. Görüşmelerinde de kimsenin nazını çekmek zorunda değiller.

13Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

LEVENT TÜZEMEN: İsmail Kartal, Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yarattığı tahribatları onardı. Futbolcuların birbirleriyle uyum içinde çalışmalarını sağladı, mental olarak toparladı.

14Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

Şöhrete göre hareket etmedi ve Mesut Özil örneğindeki gibi kim kötü oynuyorsa oyundan aldı. İsmail Kartal deneyimli bir teknik adam. Camianın duygularını biliyor. Başkan Ali Koç, sırf hoca getirmek için hareket etmemeli, İsmail Kartal ile yola devam etmeyi düşünmeli.

15Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

İSKENDER GÜNEN: İsmail Kartal geldikten sonra 9 maçta alınan 20 puan var. Takım olumlu işaretler veriyor. Fakat bir gerçek var ki Kartal şampiyonluk hedefi kalmayan bir takımın başına geldi. Bu da üstündeki baskıyı azalttı. Eğer Fenerbahçe ligi ikinci sırada bitirecek olursa bunu bir başarı olarak değerlendirebiliriz.

16Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe kalan maçlarının hepsini kazansa bile başkan Ali Koç'un İsmail Kartal ile devam etmeyeceğini biliyoruz. Unutmayalım, 10 maçın 8'ini kazanmış Emre Belözoğlu tecrübesiz diye gönderildi.

17Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

Başkan Ali Koç, geçmişte şampiyonluklar kazanmış, adını Avrupa'da herkesin bildiği, marka bir teknik adam peşinde.

18Lider Trabzonspor Rizeye kaybetti, rakibi ikinci sıradaki Konya da Fenerbahçeye yenildi. Neler söylersiniz

Lider Trabzonspor Rize'ye kaybetti, rakibi ikinci sıradaki Konya da Fenerbahçe'ye yenildi. Neler söylersiniz?

İSKENDEN GÜNEN: Bazı maçlar var ki hava ve saha koşulları, oynamaya çalışan takım için sorun yaratır. Tıpkı Trabzonspor için Rize maçındaki gibi. Çünkü Trabzonspor'un oyun planında topa sahip olma ve çok pas var. Ayrıca mutlak 3 puana ihtiyacı olan Rize, ortaya koydukları dirençle başarılı oldu.

19Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe, Konya maçını tribünlerle çevirdi. Oyuncuların kendilerine güveni geri geldi. Kalan maçlarda kim kırılmazsa o ikinci olacak. Trabzonspor şampiyonluk haftasını erteledi. Ancak Abdullah Avcı rehavete dikkat etmeli...

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21Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

Liglerin Milli araya girmesi sonrası Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, takıma 4 günlük izin verdi. Milli takımlarına gitmeyecek oyuncular ise bunu kısa süreli tatil olarak değerlendirdi. Bu isimlerden biri de Marcao. Brezilyalı oyuncunun transfer görüşmeleri için İtalya'ya gideceği iddia edildi.

22Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

Fotospor'un haberine göre; Pena'nın İspanya'ya, Halil, Babel, Ömer Bayram ve van Aanholt'un Amsterdam'a, Gomis ve Feghouli'nin Paris'e gideceği öğrenildi. Asıl sürpriz ise Marcao'nun Pulgar'la beraber İtalya'ya gitmek için hazırlık yapmaları oldu. İkilinin Milano uçağına yer ayırttığı, Şilili oyuncunun oradan Floransa'ya gidebileceği, ancak Marcao'nun İtalya seferinin nedenin transfer için olduğu dedikodusu yayıldı.

23Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

Marcao'nun İtalya'da, Serie A haklarını alan menajeri Gardi ile bir araya gelerek sürpriz bir transfer görüşmesi yapacağı iddiaları ayyuka çıktı.

24Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

Galatasaray'ın son 16 turuna kadar yükselip Barcelona'ya elendiği Avrupa Ligi serüveninde performansıyla herkesin beğenisini kazanan Marcao, Avrupa temsilcilerinin de dikkatini çekmişti. Marcao için birçok maça temsilciler gelip oyuncuyu yerinde takip etmişti.

25Ömer Bayramdan Babelin kadar hepsi gidiyor Galatasarayda tam 9 ayrılık

 

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