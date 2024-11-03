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Ölümle sonuçlanan talihsizlik! Lastiği değiştirmek istedi, bijon anahtarı kafasına isabet etti

Tokat'ta otomobilin lastiğini değiştirmek isteyen 37 yaşındaki Metehan Tekin, bijon anahtarının fırlaması sonucu hayatını kaybetti.

• 03 Kasım 2024 - 16:20 • Son Güncelleme:
• 03 Kasım 2024 - 16:20 • Son Güncelleme:
1Ölümle sonuçlanan talihsizlik Lastiği değiştirmek istedi, bijon anahtarı kafasına isabet etti

Olay, saat 12.00 sıralarında Erek Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Metehan Tekin idaresindeki 60 AFT O23 plakalı otomobil, Birol Bostancı Caddesi’nde seyir halindeyken sağ ön lastiği patladı.

2Ölümle sonuçlanan talihsizlik Lastiği değiştirmek istedi, bijon anahtarı kafasına isabet etti

Otomobili yol kenarına çekip lastiği değiştirmek için aracı kriko ile kaldıran Tekin, vidaları sökmeye çalıştığı sırada bijon anahtarı fırladı.

3Ölümle sonuçlanan talihsizlik Lastiği değiştirmek istedi, bijon anahtarı kafasına isabet etti

Metehan Tekin, anahtarın başına çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

4Ölümle sonuçlanan talihsizlik Lastiği değiştirmek istedi, bijon anahtarı kafasına isabet etti

Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

5Ölümle sonuçlanan talihsizlik Lastiği değiştirmek istedi, bijon anahtarı kafasına isabet etti