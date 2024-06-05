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Gündem Ölümle burun buruna getiren sağlamlık testi tepkiye neden oldu! Maket yerine içinden insan çıktı
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Ölümle burun buruna getiren sağlamlık testi tepkiye neden oldu! Maket yerine içinden insan çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem kabininin içerisinde bulunan insanla test edilmesi yıkımı yapan firmanın tepkisine neden oldu.

İHA
• 05 Haziran 2024 - 12:39 • Son Güncelleme:
İHA
• 05 Haziran 2024 - 12:39 • Son Güncelleme:
1 Ölümle burun buruna getiren sağlamlık testi tepkiye neden oldu Maket yerine içinden insan çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem kabininin içerisinde bulunan insanla test edilmesi yıkımı yapan firmanın tepkisine neden oldu.

2 Ölümle burun buruna getiren sağlamlık testi tepkiye neden oldu Maket yerine içinden insan çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay’da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor. Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde 5 katlı bir binanın yıkımı esnasında deprem kabini üreten firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkım ekibinin tepkilerine neden oldu. İçerisine manken yerine canlı insan konularak gerçekleştirilen teste tepki gösteren şantiye sorumlusu Osman Karslı, kabinin içerisindeki kişiyle ilgili bilgileri olmadığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

3 “Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik”

“Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik”

Deprem kabinlerinin içinde insan olduğunu bilmeden yıkımı gerçekleştiklerini belirten şantiye sorumlusu Osman Karslı, hukuk sürecini başlattıklarını ifade ederek, "Bu alanda yıkımı biz yapıyoruz ama bilgimiz dışında bazı olaylar oldu. İstanbul'dan gelen bir ekip deprem ile bir kabin üretiyor ve kabini denemek için buraya getirmişler.

4 Ölümle burun buruna getiren sağlamlık testi tepkiye neden oldu Maket yerine içinden insan çıktı

3 tane kabin yerleştirmişler. Depreme karşı dayanıklı diye test yapıyorlar. Bu konuyla alakalı bilgim yok zaten böyle bir şeyden haberim olsa izin vermezdim

5 Ölümle burun buruna getiren sağlamlık testi tepkiye neden oldu Maket yerine içinden insan çıktı

Bu işlem benim bilgim dışında oldu. Kendileri konuyla ilgili testi daha önce dışarıda yaptıklarını normal insan değil de maket koyarak daha fazlasını test ettiklerini söyleyerek burada böyle bir işlem yapmışlar.

6 Ölümle burun buruna getiren sağlamlık testi tepkiye neden oldu Maket yerine içinden insan çıktı

Bu işlem normalde benim bilgim dışında, kesinlikle böyle bir şey den bilgim yok, buna izin vermezdim. Hukuksal süreç için avukatlarımız işlem başlatıyorlar.

7 Ölümle burun buruna getiren sağlamlık testi tepkiye neden oldu Maket yerine içinden insan çıktı

Biz normalde binayı komple kontrol ediyoruz. Binanın içinde hiçbir şey yoktu. Deprem kabinleri vardı ama kilitliydi. Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik" dedi.

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