Ölümle burun buruna getiren sağlamlık testi tepkiye neden oldu! Maket yerine içinden insan çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay’da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor. Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde 5 katlı bir binanın yıkımı esnasında deprem kabini üreten firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkım ekibinin tepkilerine neden oldu. İçerisine manken yerine canlı insan konularak gerçekleştirilen teste tepki gösteren şantiye sorumlusu Osman Karslı, kabinin içerisindeki kişiyle ilgili bilgileri olmadığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.