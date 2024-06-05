Ölümle burun buruna getiren sağlamlık testi tepkiye neden oldu! Maket yerine içinden insan çıktı

“Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik”

Deprem kabinlerinin içinde insan olduğunu bilmeden yıkımı gerçekleştiklerini belirten şantiye sorumlusu Osman Karslı, hukuk sürecini başlattıklarını ifade ederek, "Bu alanda yıkımı biz yapıyoruz ama bilgimiz dışında bazı olaylar oldu. İstanbul'dan gelen bir ekip deprem ile bir kabin üretiyor ve kabini denemek için buraya getirmişler.