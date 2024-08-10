Öldürdükten sonra cesedi buzdolabında saklamıştı: Önce inkar sonra kabul etti!
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, balıkçı barınağındaki bir teknenin buzluğunda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin'in (26) ölümüyle ilgili gözaltına alınan tekne sahibi Şenol A. (37), eşi Belgin A. ve teknede tamir işleriyle uğraşan Kubilay B.A., adliyeye sevk edildi. Başta suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Şenol A.'nın, sorgusunda cinayeti itiraf edip, olayında kıskançlık sonucu çıkan tartışmada gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Şenol A. tutuklanırken, eşi Belgin A. ile Kubilay B.A. serbest bırakıldı.
Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)
• 10 Ağustos 2024 - 09:40 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)
• 10 Ağustos 2024 - 09:40 • Son Güncelleme: