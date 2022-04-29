Okan Buruk bombası! Görüşme basına sızdı! Tıpkı Ali Koç - Jorge Jesus gibi

"Arkadaşlarımız bununla ilgili planlamaları yapıyorlar. Olası teknik direktörler listesi var elimizde ama hiçbiri ile konuşmadım. Hiçbiri ile bir protokolümüz yok. Her ne kadar basında birtakım isimlerden söz ediliyorsa da sizi temin ederim ki o isimleri ben görmedim, konuşmadım. Yakıştırma yapıyorlar, algı yaratıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil."