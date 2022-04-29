Okan Buruk bombası! Görüşme basına sızdı! Tıpkı Ali Koç - Jorge Jesus gibi
Portekiz'de Jorge Jesus'la olan resmi görüşmelerin basına sızmasının ardından Okan Buruk zirvesinin de ortaya çıkması Galatasaray cephesinde heyecana yol açtı. İşte şampiyon teknik masaya oturan sarı kırmızılı o isimler...
Galatasaray'da herkes yapılacak seçimi ve yeni teknik direktörü bekliyor. İki başkan adayı da Domenec Torrent ile yola devam etmeyeceğinin sinyallerini daha önce vermişti. Geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin ismi ortaya atılsa da Antalyaspor kulübünden tepki geldi. Sarı-kırmızılı camiada ismi yüksek sesle dile getirilen Okan Buruk'un fotoğrafı medyaya sızdı. İşte sıcak gelişmeler...
Geçtiğimiz gün Skorer'e açıklama yapan Öztürk, "Sportif AŞ’de 7 kişi görev yapacak. Bunlardan birisi Levent Nazifoğlu. Florya ile bizim aramızdaki kontak olacak kendisi. Yönetim dışından da 4 isim bizimle beraber hareket edecek. Büyük ihtimalle hocamız yerli olacak. Futbol konusunda da çalışmalarımızı yaptık.
"Arkadaşlarımız bununla ilgili planlamaları yapıyorlar. Olası teknik direktörler listesi var elimizde ama hiçbiri ile konuşmadım. Hiçbiri ile bir protokolümüz yok. Her ne kadar basında birtakım isimlerden söz ediliyorsa da sizi temin ederim ki o isimleri ben görmedim, konuşmadım. Yakıştırma yapıyorlar, algı yaratıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil."
Antrenör seçiminden önce Futbol yapılanmasını güncellemek isteyen ikili, Campos ve Sensibile'yi gönderip, Florya'nın başına tecrübeli isimleri getirmeyi hedefliyor. Metin Öztürk, Levent Nazifoğlu'na; Eşref Hamamcıoğlu ise Cenk Ergün'e futbol şubesini teslim edecek.
Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hazır olduğunu ve Galatasaray'a seve seve dönebileceğini söylemişti. Teknik kadroda ilk işine A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörü olarak başlayan Okan Buruk; Elazığ, Gaziantep, Sivas, Göztepe, Akhisar, Rize ve Başakşehir'de ise 1 numaradaydı.
Galatasaray'da gündem 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimiyken başkan adaylarının ekibi de merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte oldukça iddialı olan isimlerden Metin Öztürk'ten ise teknik direktör konusunda flaş bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre; Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Okan Buruk ile Metin Öztürk'ün ekibi bir araya gelerek görüşme sağladı.