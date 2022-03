Okan Bayülgen ilk kez anlattı: Modeller bir hışımla arabadan indi!

"DÜNYAM BAŞIMA YIKILIYOR"

Okan Bayülgen, "Hiç müthiş bir aşk acısı çektin mi?” sorusuna, "Çok, her kadından. Ben psikiyatra da gittim. Sevilme arzusu işte, bırakınca dünyam başıma yıkılıyor" yanıtını verdi.



"EN FENA ŞEY SENİ SEVEN BİR İNSANA EZİYET ETMEK"



Ünlü oyuncu, "Daha odun bir insan olmak isterdim. İnceliklerden uzak olayım falan filan gibi şeyler, ama olmadı. Kompleksler, çocukluktan kalan yani hepimizde olan 'Beni sevmeyecekler mi, beni çocukken neden evde bırakıp gittiler' gibi ıvır zıvırlar yüzünden. Bütün bunlar toplanınca hayatta sevdiğin kişi kimse bütün bu olanlar ona patlıyor. Yıllar içerisinde kendimi olgunlaştırıp bunlardan kurtulmaya çalıştım. Çünkü en fena şey seni seven bir insana eziyet etmek. Dolayısıyla bunu yapmamak için kendimi donatmaya, durdurmaya çalıştım. Sanıyorum ki biraz olsun başarabildim" şeklinde konuştu.