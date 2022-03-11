Okan Bayülgen ilk kez anlattı: Modeller bir hışımla arabadan indi!

2011 yapımı 'Shrek' filminde seslendirme yapan Bayülgen, "Bir gün Paris’te bir ayakkabı firması için fotoğraf çekimi yapıyoruz. Modeller geldi, çekim mekanı için de iki farklı lokasyon vardı. O günlerde 'Shrek' ilk filmiyle dünyada vizyona girmişti ve biz de bir noktadan diğerine giderken modellerden bir tanesi arabada ‘Shrek’i Fransız bilmem kim aktör seslendiriyor’ dedi. Ben de yol boyu hiç konuşmamıştım, bir anda ‘Türkiye’de Shrek'i ben seslendiriyorum’ dedim. Sessizlik oldu. ‘Vallahi hatta yakında 'Garfield' da vizyona girecek, onu da ben seslendiriyorum' dedim. Gideceğimiz yere varınca modeller bir hışımla arabadan inip gitti. Şoför de arkasını dönüp ‘Siz ne yapıyorsunuz? Neden Shrek’i, Garfield’ı seslendiriyorum diyorsunuz?’ dedi. Şaşırdım kaldım. Çünkü bizdeki gibi sanatçıların çok yönlü olması, birden fazla iş yapması yabancılar tarafından kaldırılabilir bir şey değil. Kesin yalan söylediğini, dolandırdığını ya da ahlaksız bir teklifte bulunmak için bunları söylediğini düşünüyorlar. Tek bir iş yani ne yapıyorsan onu söylemen gerekiyor" ifadelerini kullandı.