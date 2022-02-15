Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ilişkisinde sürpriz evlenme teklifi!

TV8'de ki O Ses Çocuklar yarışmasının 2. sezonunda jüri olarak yer aldı ve yarışmada birinci oldu. Jüri koltuğunda 2. sezonda Mustafa Ceceli, Hadise, Murat Boz eşlik ederken 3. sezonda jüri üyeliğine devam eden Hadise ile Burak Kut eşlik etti.



2016 yılının Nisan ayında çıkan Murat Boz'un "Janti" albümünde yer alan "Yüzüm Yok" isimli şarkının da sözleri ve bestesi Oğuzhan Koç'a aittir. 7 Ekim 2016'da Bulutlara Esir Olduk isimli single'ı, 17 Ekim 2016'da da bu şarkının video klibi yayınlandı.



Fırıldak Ailesi isimli Türk yapımı animasyon filmde Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte üç kişi bir karakteri seslendirdi.



En son çıkardığı single'ı olan "Küsme Aşka"nın söz ve bestesi de Oğuzhan Koç'a aittir. Şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yapmıştır. Klibin yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturmuştur. Klipte Oğuzhan Koç'a "Sinan Tuzcu, İrem Sak, Şahin Irmak, Begüm Birgören, Eren Hacısalihoğlu, Serkan Şenalp, Alina Boz ve Dilşad Şimşek" eşlik etmiştir.