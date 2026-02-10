Oğulları kazada ölünce gelin yaptı yapacağını!

2





"Eşim evin satıldığını duyunca felç oldu"



Yaşananları anlatan 74 yaşındaki Güldane Taşdemir, "Başımıza bir iş geldi. Oğlan dedi ki, 'ana, evi bize verin, yaptıralım, oturalım ev kötü, her yer akıyor' dedi. Biz de evi oğlana verdik. Aradan çok geçmedi, oğlan Osmaniye'de trafik kazası yaptı. Kazadan sonra gelin 'ben burada dururum, sizin yanınızda kalırım' dedi, 'tamam' dedik, biz de 'dur' dedik. 'Ben emekli olacağım' dedi. Sağdan soldan para topladık, emekli ettik. Emekli olduktan sonra ev kendine kalınca, gelin koydu gitti. Gidince de tutmuş evi satmış, bizim hiç haberimiz yok. Sonra bize haber geldi. Evi alan adam geldi, 'evden çıkın' dedi. Kağıt göndermişler 'çıkın' diye. Biz 'kış geldi, nereye gideyim, ne yapayım?' O da dedi ki 'ben bu evi aldım'" ifadelerini kullandı.Kiralık bir evde bulamadıklarını, ortada kaldıklarını anlatan Taşdemir, "Bana bir yer göstersinler, yerim yok. Herifim felçli. Evin satıldığını duyunca felç oldu. Ben de şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım, ayakta zor duruyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık kaldık" diye konuştu.