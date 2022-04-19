Nwakaeme depremi! Takım arkadaşının ismini verdi 'O ne kazanıyorsa 2 mislini isterim'

VİSCA NE ALIYORSA İKİ KATI!

Devre arasında Edin Visca transferini masanın üstüne koyan Nwakaeme'nin 'Ona 4,5 milyon euro bonservis ve 1,5 milyon euro maaş verdiniz, ben Visca'nın aldığı maaşın iki katını istiyorum' dediği Ahmet Ağaoğlu'nun ise bu isteği reddettiği belirtildi. 2 milyon euro maaş artı 1+1 yıllık sözleşmede direten Ağaoğlu'nun 33 yaşındaki yıldızdan haber beklediği bilgisi gelirken, Nwakaeme'nin ezeli rakiplerle de dirsek teması halinde olması transferi oldukça zorlaştırdığı anlaşıldı.