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TrabzonsporNwakaeme depremi! Takım arkadaşının ismini verdi 'O ne kazanıyorsa 2 mislini isterim'
HaberlerTrabzonspor Haberleri Nwakaeme depremi! Takım arkadaşının ismini verdi 'O ne kazanıyorsa 2 mislini isterim'
• 19 Nisan 2022 - 23:36 • Son Güncelleme:

Nwakaeme depremi! Takım arkadaşının ismini verdi 'O ne kazanıyorsa 2 mislini isterim'

Trabzonspor'un kontrat yenilemek için görüşmelerini sürdürdüğü fakat henüz anlaşmaya varamadığı Anthony Nwakaeme'nin istediği maaş ve sözleşme süresi Trabzonspor yönetimini şok etti. İşte Nijeryalı yıldızın isim vererek 'O ne kazanıyorsa iki katını isterim' dediği o kontrat şartları...

• 19 Nisan 2022 - 23:36 • Son Güncelleme:
1Nwakaeme depremi Takım arkadaşının ismini verdi O ne kazanıyorsa 2 mislini isterim
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı.

2Nwakaeme depremi Takım arkadaşının ismini verdi O ne kazanıyorsa 2 mislini isterim

Maçta topla oynama, şut ve gol pozisyonu anlamında maçın hakimi olan Trabzonspor, Kayserispor savunmasını aşmakta zorluk yaşadı. Bordo mavili takım adına ilk yarıda Edin Visca ve Kouassi çok net gol fırsatları yakalayan isimler oldu ancak Silviu Lung'un koruduğu kaleyi aşamadı.

3Nwakaeme depremi Takım arkadaşının ismini verdi O ne kazanıyorsa 2 mislini isterim

Trabzonspor, ikinci yarıda baskısını daha çok artırdı ve 87. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle maçı kazandı.

4Nwakaeme depremi Takım arkadaşının ismini verdi O ne kazanıyorsa 2 mislini isterim

Ligdeki son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu sonuçla birlikte seriyi kırmış oldu. Kayserispor'un ise resmi maçlarda galibiyet hasreti 2 maça çıktı. Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki yarı final rövanş maçı, 10 Mayıs 2022'de Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

5Nwakaeme depremi Takım arkadaşının ismini verdi O ne kazanıyorsa 2 mislini isterim

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

6Nwakaeme depremi Takım arkadaşının ismini verdi O ne kazanıyorsa 2 mislini isterim

Ligde hafta sonu Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan bordo-mavililer, şampiyonluğu garantileyebileceği bu karşılaşma öncesi kadroda değişime gitti.

7Nwakaeme depremi Takım arkadaşının ismini verdi O ne kazanıyorsa 2 mislini isterim

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Stefano Denswil yedek soyunurken, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Djaniny Semedo ise maç kadrosunda yer almadı.

8Nwakaeme depremi Takım arkadaşının ismini verdi O ne kazanıyorsa 2 mislini isterim

Bu oyuncuların yerine Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Tymoteusz Puchacz ve Jean Evrard Kouassi görev yaptı.

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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oyuna ikinci yarı dahil ettiği Anthony Nwakaeme'yi yine yedek soyundurdu.

10Nwakaeme depremi Takım arkadaşının ismini verdi O ne kazanıyorsa 2 mislini isterim

Ligde geçen hafta ilk kez yedeğe düşen Nijeryalı oyuncu, art arda iki resmi karşılaşmada da teknik direktör Abdullah Avcı tarafından yedek kulübesinde oturtuldu. Yukatel Kayserispor'da ise sakatlıkları bulunan Mensah ve Abdülkadir Parmak, maç kadrosunda yer almadı.

11TRABZONSPORDA FLAŞ NWAKAEME GELİŞMESİ

TRABZONSPOR'DA FLAŞ NWAKAEME GELİŞMESİ

Bordo mavili yönetimin sözleşme yenilemek istediği, fakat bir türlü ikna edemediği Nwakaeme'de gerçekler ortaya çıktı. Ahmet Ağaoğlu'nun 1+1 yıllık kontrat, 2 milyon euro maaş teklif ettiği Nijeryalı yıldızın bu teklifi elinin tersiyle ittiği kaydedilirken, Nwakaeme'nin menajeri aracılığıyla 2+1 yıllık sözleşme artı yıllık 3 milyon euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi.

12VİSCA NE ALIYORSA İKİ KATI

VİSCA NE ALIYORSA İKİ KATI!

Devre arasında Edin Visca transferini masanın üstüne koyan Nwakaeme'nin 'Ona 4,5 milyon euro bonservis ve 1,5 milyon euro maaş verdiniz, ben Visca'nın aldığı maaşın iki katını istiyorum' dediği Ahmet Ağaoğlu'nun ise bu isteği reddettiği belirtildi. 2 milyon euro maaş artı 1+1 yıllık sözleşmede direten Ağaoğlu'nun 33 yaşındaki yıldızdan haber beklediği bilgisi gelirken, Nwakaeme'nin ezeli rakiplerle de dirsek teması halinde olması transferi oldukça zorlaştırdığı anlaşıldı.

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