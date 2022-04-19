Nwakaeme depremi! Takım arkadaşının ismini verdi 'O ne kazanıyorsa 2 mislini isterim'
Trabzonspor'un kontrat yenilemek için görüşmelerini sürdürdüğü fakat henüz anlaşmaya varamadığı Anthony Nwakaeme'nin istediği maaş ve sözleşme süresi Trabzonspor yönetimini şok etti. İşte Nijeryalı yıldızın isim vererek 'O ne kazanıyorsa iki katını isterim' dediği o kontrat şartları...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı.
Maçta topla oynama, şut ve gol pozisyonu anlamında maçın hakimi olan Trabzonspor, Kayserispor savunmasını aşmakta zorluk yaşadı. Bordo mavili takım adına ilk yarıda Edin Visca ve Kouassi çok net gol fırsatları yakalayan isimler oldu ancak Silviu Lung'un koruduğu kaleyi aşamadı.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oyuna ikinci yarı dahil ettiği Anthony Nwakaeme'yi yine yedek soyundurdu.
TRABZONSPOR'DA FLAŞ NWAKAEME GELİŞMESİ
Bordo mavili yönetimin sözleşme yenilemek istediği, fakat bir türlü ikna edemediği Nwakaeme'de gerçekler ortaya çıktı. Ahmet Ağaoğlu'nun 1+1 yıllık kontrat, 2 milyon euro maaş teklif ettiği Nijeryalı yıldızın bu teklifi elinin tersiyle ittiği kaydedilirken, Nwakaeme'nin menajeri aracılığıyla 2+1 yıllık sözleşme artı yıllık 3 milyon euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi.
VİSCA NE ALIYORSA İKİ KATI!
Devre arasında Edin Visca transferini masanın üstüne koyan Nwakaeme'nin 'Ona 4,5 milyon euro bonservis ve 1,5 milyon euro maaş verdiniz, ben Visca'nın aldığı maaşın iki katını istiyorum' dediği Ahmet Ağaoğlu'nun ise bu isteği reddettiği belirtildi. 2 milyon euro maaş artı 1+1 yıllık sözleşmede direten Ağaoğlu'nun 33 yaşındaki yıldızdan haber beklediği bilgisi gelirken, Nwakaeme'nin ezeli rakiplerle de dirsek teması halinde olması transferi oldukça zorlaştırdığı anlaşıldı.