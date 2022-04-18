Nihat Özdemir'in istifası, 13 hakeme operasyon, MHK'nın iflası... Süper Lig'de küme düşme kalkıyor

Söz konusu başkanın Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili sarf ettiği sözler şöyle: "Bu ligde şaibe olduğu ortada TFF Başkanı gitti, 13 hakeme el çektirildi ve sonunda MHK Başkanı da istifa etti. Bu şartlarda sadece Trabzonspor'un şampiyonluğu kabul edilip küme düşme kaldırılmalıdır.