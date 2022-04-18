• 18 Nisan 2022 - 15:21 • Son Güncelleme:
Nihat Özdemir'in istifası, 13 hakeme operasyon, MHK'nın iflası... Süper Lig'de küme düşme kalkıyor
Önce 13 hakeme yapılan operasyon, ardından Disiplin Kurulu'nun bu kararı bozması, daha sonra TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası ve son olarak MHK'nin de görevi bırakması üzerine 'Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor' iddiaları artık daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. İşte Türk futbolunda yaşanan sıcak gelişmeler...
• 18 Nisan 2022 - 15:21 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in bitmesine haftalar kala taraftarların aklında bu soru var: Küme düşme kaldırılacak mı? MHK ve TFF kanadında sancılı geçen sezonun ardından özellikle ligin son 4 sırasında yer alan takımların küme düşmenin kaldırılması için talepte bulunmaları beklenirken genel kanı Trabzonspor'un şampiyonluğunun kabul edilmesi şeklindeydi. Beyaz TV'nin haberine göre ise Süper Lig'de küme düşme kesin olarak kaldırılacak.
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Lig sonunda düşen 4 takıma, şehre gerçekten yazık olacak. Şu an adımın kullanılmasını istemiyorum ama sezon bitince öyle bir konuşacağım ki yer yerinden oynayacak." Süper Lig'de koronavirüs salgını sebebiyle 2019-20 sezonunda küme düşme kaldırılmıştı.
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