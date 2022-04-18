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Süper LigNihat Özdemir'in istifası, 13 hakeme operasyon, MHK'nın iflası... Süper Lig'de küme düşme kalkıyor
HaberlerSüper Lig Haberleri Nihat Özdemir'in istifası, 13 hakeme operasyon, MHK'nın iflası... Süper Lig'de küme düşme kalkıyor
• 18 Nisan 2022 - 15:21 • Son Güncelleme:

Nihat Özdemir'in istifası, 13 hakeme operasyon, MHK'nın iflası... Süper Lig'de küme düşme kalkıyor

Önce 13 hakeme yapılan operasyon, ardından Disiplin Kurulu'nun bu kararı bozması, daha sonra TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası ve son olarak MHK'nin de görevi bırakması üzerine 'Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor' iddiaları artık daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. İşte Türk futbolunda yaşanan sıcak gelişmeler...

• 18 Nisan 2022 - 15:21 • Son Güncelleme:
1Nihat Özdemirin istifası, 13 hakeme operasyon, MHKnın iflası... Süper Ligde küme düşme kalkıyor
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Süper Lig'in bitmesine haftalar kala taraftarların aklında bu soru var: Küme düşme kaldırılacak mı? MHK ve TFF kanadında sancılı geçen sezonun ardından özellikle ligin son 4 sırasında yer alan takımların küme düşmenin kaldırılması için talepte bulunmaları beklenirken genel kanı Trabzonspor'un şampiyonluğunun kabul edilmesi şeklindeydi. Beyaz TV'nin haberine göre ise Süper Lig'de küme düşme kesin olarak kaldırılacak.

2Nihat Özdemirin istifası, 13 hakeme operasyon, MHKnın iflası... Süper Ligde küme düşme kalkıyor

Programda adı açıklanmayan bir TFF yöneticisinin açıklamalarına yer verilirken söz konusu yönetici küme düşmenin kaldırılmasına açık kapı bıraktı ve "Küme düşmenin kaldırılması olayı sezon sonunda kamuoyundan gelecek istek ve tepkilere göre değerlendirilebilir" dedi.

3Nihat Özdemirin istifası, 13 hakeme operasyon, MHKnın iflası... Süper Ligde küme düşme kalkıyor

Öte yandan programda yine adı açıklanmayan bir de kulüp başkanının sözlerine yer verildi. İsminin açıklanmasını istemeyen başkan, ligde şaibe olduğunu ve bu şartlar altında sadece Trabzonspor'un şampiyonluğunun kabul edilip küme düşmenin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

4Nihat Özdemirin istifası, 13 hakeme operasyon, MHKnın iflası... Süper Ligde küme düşme kalkıyor

Söz konusu başkanın Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasıyla ilgili sarf ettiği sözler şöyle: "Bu ligde şaibe olduğu ortada TFF Başkanı gitti, 13 hakeme el çektirildi ve sonunda MHK Başkanı da istifa etti. Bu şartlarda sadece Trabzonspor'un şampiyonluğu kabul edilip küme düşme kaldırılmalıdır.

5Nihat Özdemirin istifası, 13 hakeme operasyon, MHKnın iflası... Süper Ligde küme düşme kalkıyor

Lig sonunda düşen 4 takıma, şehre gerçekten yazık olacak. Şu an adımın kullanılmasını istemiyorum ama sezon bitince öyle bir konuşacağım ki yer yerinden oynayacak." Süper Lig'de koronavirüs salgını sebebiyle 2019-20 sezonunda küme düşme kaldırılmıştı.

6ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA HESAPLAR DEĞİŞTİ

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA HESAPLAR DEĞİŞTİ

Süper Lig'in 33. haftasında Karagümrük ile evinde 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da hesaplar değişse de amaç değişmedi.

7Nihat Özdemirin istifası, 13 hakeme operasyon, MHKnın iflası... Süper Ligde küme düşme kalkıyor

Lig tarihinin en erken şampiyonu olmak isteyen Fırtına'nın şansı matematiksel olarak sürüyor.

8Nihat Özdemirin istifası, 13 hakeme operasyon, MHKnın iflası... Süper Ligde küme düşme kalkıyor

73 puan ile liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, son 5 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde girdi.

9Nihat Özdemirin istifası, 13 hakeme operasyon, MHKnın iflası... Süper Ligde küme düşme kalkıyor

Bordo-mavililer, hafta sonu Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla dönmesi ve Fenerbahçe'nin Rize'de puan kaybetmesi durumunda aradaki fark 12 puanı geçeceği için bitime dört hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

10Nihat Özdemirin istifası, 13 hakeme operasyon, MHKnın iflası... Süper Ligde küme düşme kalkıyor

Böylelikle 2013-14'te 27 Nisan'da şampiyon olan Fenerbahçe'yi geçip 'Süper Lig tarihinin en erken şampiyonu' unvanını alacak.

11TRABZONSPORUN KALAN MAÇLARI

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Adana Demir (D) Antalyaspor Hatayspor (D) Altay Başakşehir (D)

12FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI:

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI:

Rizespor (D) Gaziantep FK Beşiktaş (D) Fatih Karagümrük Yeni Malatyaspor (D)

13Nihat Özdemirin istifası, 13 hakeme operasyon, MHKnın iflası... Süper Ligde küme düşme kalkıyor

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Nihat Özdemir'in istifası, 13 hakeme operasyon, MHK'nın iflası... Süper Lig'de küme düşme kalkıyor

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